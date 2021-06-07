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帕茲納參選班森賀市議員 獲州眾議員弗朗特斯背書

記者黃伊奕╱紐約報導
帕茲納獲得州眾議員弗朗特斯背書。（圖片取自帕兹纳競選網站）
帕茲納獲得州眾議員弗朗特斯背書。（圖片取自帕兹纳競選網站）

正在參選選區包括布碌崙(布魯克林)班森賀的第47選區市議員的帕茲納(Steven Patzer)，日前獲得州眾議員弗朗特斯(Mathylde Frontus)與Seaside獨立民主黨俱樂部背書。

帕茲納對於能獲得弗朗特斯的支持表示十分激動，表示「我們針對社區問題與想法進行了長期的溝通，兩邊團隊也舉行了多次見面，並進行了好幾次辯論，最後她做出了背書的決定」；帕茲納表示自己會繼續努力，以良好的社區服務來回報弗朗特斯的支持。

由弗朗特斯創立的Seaside獨立民主黨俱樂部也同時背書了帕茲納，該俱樂部成員以康尼島居民為主，而弗朗特斯的支持者也以康尼島非洲裔居民為主，相信此次背書可為帕茲納贏得不少當地選票。

市議會第47選區包括康尼島、巴斯海灘、班森賀、克里森(Gravesend)等地，包括華裔、非洲裔、俄羅斯裔等眾多族裔選民，目前參選該席位的除帕茲納外，還有在現任市議員崔馬克(Marker Treyger)工作多年的李凱健(Ari Kagan）；李凱健此前則獲得了華裔民眾熟悉的州眾議員寇頓(William Colton)、聯邦眾議員孟昭文等背書。

眾議員 康尼島 民主黨

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