耶魯愛心之家共同行動 助亞裔家庭解決衝突

耶魯愛心之家共同行動組織定期召開會議，探討亞裔成長中面臨的問題。(袁月敏提供)

很多亞裔 家庭中，在美出生的第二代亞裔青少年與父母、甚至祖父母出現隔閡，難以溝通一些敏感話題；一批關注亞裔社區的耶魯大學 學者創立愛心之家共同行動(Yale Compassionate Home, Action Together，簡稱CHATogether)組織，致力於幫助解決亞裔家庭中的問題，通過創作不同教育情景片段、小組討論等方式，促進亞裔青少年及其家人的心理、情感健康。

耶魯愛心之家共同行動組織主任袁月敏(Eunice Yuen)表示，該組織是由一群關注和致力於服務亞裔社區的耶魯大學學者和研究員於2019年創立，成員來自各行各業，從高中生、大學生到精神科醫生、專家等；去年的新冠疫情 給人們帶來情緒困擾、家庭衝突、甚至仇外心理攻擊，該組織特別在疫情期間，為成員和亞裔社區提供支持和應對幫助。

袁月敏表示，有統計數據顯示，亞裔尋求心理健康服務的意願比其他族裔低三倍；18至25歲的亞裔女性，自殺是第二大致死原因；「我們發現，亞裔更不願意談及心理問題、也傾向拒絕心理健康方面治療；這是一個嚴重的議題，我們希望通過CHATogether推動亞裔心理健康，特別是注重預防心理問題。」

CHATogether的成員有相似的經歷和挑戰，他們以亞裔青少年兒童與父母之間不同方面的衝突作為主題，創建一些情景故事，並提供專業的應對技巧。袁月敏表示，該組織自去年至今，已推出近20個主題短影片，包括仇恨歧視、文化衝突等議題，幫助亞裔應對家庭內部可能出現的問題和變化，相信亞裔家長和孩子觀看後都能有所收穫。

皇后區巴德高中的16歲華生李承勳(Brandon Lee)今年加入該組織，他表示，「我在美國出生長大，父母是第一代華裔移民，亞裔家庭由於兩代人的成長背景相差很大，難免對有些議題會溝通不暢」；他透過播客得知CHATogether這個組織後，便決定加入，「我認為CHATogether組織很有意義，能為亞裔家庭提供非常重要、甚至會受益一生的幫助。」

李承勳表示，組織成員每周參加線上會議，成員合作，並就家庭衝突情景進行討論；還會就疫情期間尤為突出的主題進行角色扮演對話，例如亞裔的跨文化挑戰、在家上學的學業期望、非洲裔維權運動，亞裔家庭中的LGBTQ衝突等；並將情景短劇製作成影片，發布在社群媒體上，作為公共教育，可以促進孩子與父母之間的健康溝通、情感健康並成為有效的應對工具。

耶魯愛心之家共同行動組織的更多信息及活動，請至臉書頁面https://www.facebook.com/CHATogetherWithUs查詢，教育情景短片發布該組織Youbube頻道：https://www.youtube.com/channel/UCRX2Nzv65ekzHikAaiyG6YQ。