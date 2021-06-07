華生憶霸凌 反對剝奪市警校園管轄權

臧東慧(左一起)、何智龍等人在區政廳門口抗議市府將校警畫歸教育局管轄。（臧東慧提供）

市府日前將校警移除出市警管轄，轉而交由市教育局 掌管，引發不少家長擔憂；多個社區組織帶領下，數百人於6日在布碌崙(布魯克林)區公所前抗議，包括華裔在內多名學生親述了在學校內遭霸凌 的經歷，呼籲市府維持市警對校警管理，以確保學生安全。

當日紐約市 學校安全聯盟(NYC School Safety Coalition)創會成員Mona Davias、紐約同源會前會長陳慧華與正在參選紐約市29選區市議員的臧東慧等數百民眾在布碌崙區公所前抗議示威；臧東慧表示，作為兩名孩子的父親，他深知教育與安全在紐約市家長心中的份量，在全市治安不斷惡化、槍擊案頻發情況下，沒有警員權力的校警，對犯罪不會起到警醒作用，教育局可輕易掩蓋校園安全數據，也不會有能力去訓練校警，因此堅決反對市府該項計畫。

陳慧華則表示，校警的存在能很好防止校園犯罪、保護孩子安全，減少學校霸凌，希望民眾能積極向自己選區的市議員反應，呼籲市府取消該計畫。

到場參加示威的華裔何智龍回憶了自己七歲時在學校遭遇霸凌的經過，表示自己於2007年至2008年在日落公園一所學校就讀二年級，一日午餐時多名外族裔學生兩次脫下他的褲子，還被推倒在地；「當時沒有一個人幫我，只有我一個人坐在地上哭泣」，在遭遇此次羞辱和打擊後，他被迫轉學。

何智龍的母親余麗玲說，相信當時如果有校警在場，能出手相助趕走霸凌的人，校警的存在能幫助更多類似在學校中被霸凌的孩子，保護孩子的安全。

今年15歲的西語裔學生Zavian Resto也分享了自己的校園被霸凌經歷，年僅11歲的他說，在小學裡曾經三天被五名學生群毆，當時只有校警提供了幫助，阻止施暴者暴行，並向警方匯報，「當時是我生命中最黑暗的時刻，希望能有更多校警保護有類似遭遇的學生」。