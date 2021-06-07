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紐約繼承權新法 以殉職警劉文健女兒命名

記者黃伊奕╱紐約報導
紐約州通過新法，殉職華警劉文健與遺孀陳佩霞(右)的女兒劉安兒(左)將可被視為劉文健的親生子女。（本報檔案照）
紐約州通過新法，殉職華警劉文健與遺孀陳佩霞(右)的女兒劉安兒(左)將可被視為劉文健的親生子女。（本報檔案照）

殉職華警劉文健遺孀陳佩霞在其過世三年後，以丈夫冷凍精子人工受孕方式，生下二人女兒劉安兒(Angelina Liu)，但劉安兒特殊的出生方式，目前不被紐約州繼承法認可為劉文健的親生子女；州參眾兩會日前一致通過新提案，解決此問題，並以劉安兒的名字命名該法，陳佩霞對此深表感激，表示亡夫的榮譽能以此被繼續傳承下去。

劉文健2014年在與搭檔拉莫斯執勤中，遭反警殺手行刑式槍殺，葬禮數萬人參與，他也被視為紐約市警、乃至全美警界的英雄。

劉文健犧牲時，與妻子陳佩霞剛新婚不久，二人沒有子女，但在他離世時，搶救的醫生在陳佩霞同意下， 保存了劉文健的精子；在他殉職三年後，陳佩霞終於通過人工授精方式，成功產下二人的女兒劉安兒；作為劉文健唯一子女，奇跡般的出生方式讓劉安兒的出生廣獲關注，收到各界祝福，也被視作是紐約市警的「幸運天使」。

然而，劉安兒是在劉文健去世後三年才出生，且當年劉文健也不是在兩名證人見證下、簽署同意使用他精子的書面文件，來保存精子並用以人工受孕，根據紐約州現行繼承法，劉安兒在法律上並不被視為與劉文健有血親關係的親生女兒，無法繼承劉文健的遺產，也無法申請與劉文健相關的聯邦社安福利。

由州參議員郭納德(Andrew Gounardes)與州眾議員白彼得(Peter Abbate)分別在州參眾兩會提出、以劉安兒命名的「安兒法」(Angelina's Law)，將解決此問題；該提案修訂州法關於遺產、權力和信託的相關法條，確保類似劉安兒這類情況的孩子，從法律上能被視為有繼承權的血親子女。

該提案日前在州參眾兩會幾乎都獲全票通過，等州長葛謨(Andrew Cuomo)最終簽署，即可成為法律，劉安兒也在法律上能正式被認定為劉文健的親生子女；郭納德也表示，接下來將計畫起草另外一項提案，確保更多遭遇類似困境的家庭獲得應有權益。

陳佩霞對此提案的通過，表示非常高興，指出亡夫劉文健的遺產與榮耀，終能被傳承，二人的女兒劉安兒也能享有和其他因公殉職者的子女一樣的權利。

紐約市 兩會 紐約州

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