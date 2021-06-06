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AMPHS 發起亞裔社區心理健康服務

記者黃伊奕／紐約報導

隨著全市仇恨亞裔犯罪不斷發生，不少民眾對此產生嚴重恐懼與焦慮心理問題，布碌崙(布魯克林)安服心公共健康服務中心(AMPHS)發起「亞裔社區心理健康服務」運動（Mental Health Services for Asian Communities Campaign），將向社區華裔提供各種心理健康教育與服務。

安服心公共健康服務中心為非營利組織，過去主要在布碌崙日落公園為移民提供健康與教育服務；針對不斷蔓延的仇恨亞裔情緒甚至暴力攻擊，該機構正在擴展免費的精神衛生服務，並幫助亞裔社區民眾克服恐懼與焦慮情緒。

安服心負責人余曼玉表示，他們親眼目睹了亞裔社區在新冠肺炎疫情期間遭受的打擊，現在越來越多亞裔民眾也因仇恨犯罪而感到恐懼和焦慮；現在日落公園的居民無論是步行前往商鋪或送孩子前往學校都心驚膽顫，又或者擔心子女在學校被冠上「病毒」外號等方式霸凌。

為了幫助被這些心理焦慮的民眾，安服心公共健康服務中心發起「亞裔社區心理健康服務」運動，將聘請會說中文的心理治療師，向日落公園華裔提供雙語心理健康教育與服務；該服務完全免費，無需保險，向所有人開放。

安服心將竭力為當地亞裔民眾建立治療場所，希望能獲得各界支持，願意支持該項服務的民眾或機構，可登陸www.giveinmay.org/story/Amphs網站捐款。

亞裔 日落公園 教育

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