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布碌崙籃球比賽 促進各族裔青少年感情

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙海軍公園5日舉行多場青少年籃球切磋賽，康立基到場支持。(華康會提供)
布碌崙海軍公園5日舉行多場青少年籃球切磋賽，康立基到場支持。(華康會提供)

美國布碌崙(布魯克林)籃球協會(Brooklyn USA)、Hoop It Up社區籃球協會5日攜手華人健康協會，在海軍公園(Marine Park)舉行一場青少年籃球賽，邀請各族裔少年以籃球會友，宣揚停止亞裔仇恨犯罪理念。

華康會會長陳麗娜表示，當天籃球賽的選手年齡介於八至18歲，共分成六個組別的男女賽，包括亞裔、白人、非洲裔和西語裔在內的百多名青少年參與；活動以宣傳反仇視亞裔為目標，她說家長帶著孩子們前來參與，大家度過了美好的一天，小孩子也表示非常開心，促進了各族裔的相互理解和溝通。

參選布碌崙區長的市議員康立基(Robert Cornegy)、第47選區的市議員參選人坎斯頓(Donald Cranston)當天也出席活動，向眾人介紹自己，尋求他們的支持。

曾是NBA球員的康立基表示，體育和藝術是最能促進族裔文化理解的最佳方式，他們就像個平衡器(equalizer)，讓來自不同背景、族裔的人聚集在一塊，造成種族仇恨的歧見自然就會減少；他承諾當選後會在社區積極拓展青少年運動項目，幫助孩子們鍛煉外，還能加深彼此的友誼。

來自各個族裔背景的青少年參與5日舉行的籃球賽。(華康會提供)
來自各個族裔背景的青少年參與5日舉行的籃球賽。(華康會提供)

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