公校警察干預數量增 非裔和殘疾生影響大

紐約公校內警察干預數量增加,非洲裔學生和殘疾學生因出現相關心理問題而與警察打交道的數字更高。(記者金春香/攝影)

一份最新報告顯示,紐約市 公校學生因出現心理健康問題而被市警干預的數量,從2016年至去年新冠疫情爆發前不斷增加,其中非洲裔學生和殘疾學生的比率最高;報告建議,今年秋季學生全部返校後,全市公校須增加2200多名社工,應對學生的心理健康需求。

「維護紐約兒童」(Advocates for Children of New York)日前發布報告,對紐約市2016年至2020年數據進行分析,發現警察 對紐約市公立學校面臨心理健康危機的兒童的干預數量有所增加,該數字從2016至2017學年的2700起,增至2017至2018學年的3500起,2018至2019學年該數字與前一年持平,但新冠疫情爆發前的2019至2020學年期間,該數字比前一年同期增加24%。

報告指出,警察干預有心理健康問題學生數量的增加,說明市府和教育局 需要出台其他方式來妥善解決學生的心理和情感需求,「學生們需要情感支持,而不是被逮捕或被銬上手銬。」且在經歷一年多的新冠疫情危機後,今年秋季學生返校後,將需要更多心理和情感幫助及支持。

報告還指出,在2018年至2020年兩個學年中,超過四分之一的警察干預涉及非洲裔男孩,而他們只占公立學校人數的13%;在學生被戴上手銬的案件中,92%的學生是非洲裔或西語裔,過去四年中被戴上手銬的五至七歲的33名兒童全都是少數族裔。

報告建議在全市公校增加2200多名社工,以達到全國社工協會推薦的一名學校社工與250名學生的比例,並指出,紐約警察局沒有能力應對學生的社交、情感和心理健康需求;市長白思豪(Bill de Blasio)已經宣布,在 2022年6月前,負責學校安全的控制權將重新回到教育局,而非市警。