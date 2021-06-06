72分局長介紹華警 提醒華社盜竊頻發

為強化布碌崙市警72分局和日落公園的關係，局長卡斯特羅(站者左三)日前受邀與當地華人和西語裔領袖會面。(李江華提供)

為強化布碌崙(布魯克林)市警72分局和日落公園的關係，該局局長卡斯特羅(Ernesto Castro)日前受邀與當地華人 和西語裔領袖會面，討論當地社區事務；卡斯特羅向大眾介紹近日委任社區事務警員的華警董飛(Fei Dong)，由於最近砸車盜竊案頻發，呼籲民眾提高警惕。

此次見面會由紐約市亞裔 民主黨俱樂部主席李江華、5大道商改區(BID)西語裔主席Richard Villar聯合舉行，邀請72分局共同談話；32歲福州籍董飛，兩年前從紐約市警察學院畢業後加入紐約市警，就被調派至72分局服務，擔任社區事務警員。

卡斯特羅表示，董飛是他跟華社的重要聯繫，呼籲華人民眾有任何意見或疑問，可向其反映；可電郵至[email protected]，或是致電至(929) 248-2726；但若事態緊急，還是撥打911報警為妙。

另一方面，最近有多個投訴指出7大道交62街處，一連有多部轎車遭砸破盜竊，還有一名餐廳員工深夜途經此處時，遭惡徒瘋狂追擊，雖然已報警但作用不大；一名民眾認為，應在該處設立監控錄像，但相關計畫幾年前提出後一直未能落實。

卡斯特羅回應，將會持續追查這些案件，接下來也會繼續和社區保持溝通，並在內部討論應對這些犯罪的方法；董飛補充道，無論如何要鼓勵民眾報案，不要覺得事小而忽視，例如猖狂的住家偷信行為，有可能進一步造成身分盜竊、財物損失，民眾一定要盡自己的責任，把線索交給警方。

當天出席會議的社區人士包括美國亞總會主席陳善莊、常務會長姜書棟、端芬同鄉會會長梅增新、亞裔社區資源與服務會長陳子晉、以及紐約海南會所會長陳在福。