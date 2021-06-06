外賣郎李靖溺斃出殯 妻兒淚送 感謝善心者相助

崔智森(左一)與馬宏寶(右二)陪同門枝(右三)為李靖舉辦追思會。(崔智森提供)

華裔 外賣郎李靖上個月到長島遊湖時，為救兒子不幸溺亡，因疫情 爆發，他一家生活拮据，無力負擔喪葬費用，華社日前獻愛心幫助他盡快安葬；他的妻子門枝與一雙兒女5日滿眼淚容地在法拉盛全福殯儀館送他最後一程，並感謝善心人士的愛心，幫一家度過難關。

影音來源：記者牟蘭

來自中國陝西省寶雞市的李靖於5月23日下午5時左右，帶一家四口前往長島納蘇郡罕普斯狄鎮湖公園(Hempstead Lake Park)遊玩，後與十歲的兒子和四歲的女兒自帶皮划艇下湖划水；由於風勢過大，他的兒子失去平衡跌落水中，為救孩子，他下湖救人，但不幸溺斃。

李靖妻子門枝(右二起)與妻兒及美國陝西同鄉會鄉親送別丈夫。(記者牟蘭╱攝影)

李靖生前以餐館工謀生，疫情期間堅持為餐廳送餐，但不幸染疫，病好後，靠失業金維持家中生計，生活拮据，沒有存款，面對他的意外，其妻兒一度一籌莫展，並向社區求助。

李靖妻子門枝(前排中)與一雙兒女及美國陝西同鄉會鄉親送別丈夫。(記者牟蘭╱攝影)

門枝5日在美國 陝西同鄉會鄉親的陪同下，為丈夫李靖舉辦告別式；她感謝善心人士的捐贈，讓丈夫有尊嚴地離開，並表示已收到所有善款，感謝同鄉會的付出，「一共有4萬多元的善款」。

對於未來，門枝說，十歲大的兒子與四歲大的女兒都在美國長大，兩個孩子基本不會說中文，擔憂孩子移居中國後無法適應，她表示，自己會繼續堅持，扶養兩個孩子健康成長。

李靖妻子門枝(右二)與一雙兒女及美國陝西同鄉會鄉親送別丈夫。(記者牟蘭╱攝影)

美國陝西同鄉會會長馬宏寶表示，許多華裔民眾因不諳英文，來美後從事餐館、美甲或裝修等工作；疫情爆發後，對他們的生活重創，其中很多人為了生計繼續工作，不幸染疫，一些甚至病重不治。

馬宏寶說，李靖雖然熬過疫情，但不幸在意外中喪生，造成一個家庭的悲劇；他表示，美國陝西同鄉會聽聞其遭遇後，立即發起募捐，得到來自全球的華裔同胞伸出援手，他代表同鄉會與李靖家屬對此表示感謝。

美國陝西同鄉會副會長崔智森表示，疫情重創經濟，許多華裔民眾因此失去收入，但聽聞李靖的悲劇後，同胞都積極捐款，幫助門枝母子度過這個難關，「我們多數人都與李靖萍水相逢，但大家願意幫他們熬過最難的時刻」。