卡魯索、王能兩參選人互相背書 盼服務社區

卡魯索-凱布瑞拉與王能(舉牌者與旁穿西裝者)5日互相背書，支持對方參選。(記者牟蘭╱攝影)

紐約市 主計長參選人卡魯索-凱布瑞拉( Michelle Caruso-Cabrera)與市議會第20選區市議員參選人王能(Neng Wang)5日互相背書，支持對方參選；卡魯索-凱布瑞拉表示，她日前已與多位第20選區市議員參選人溝通，其中最認可王能社區服務經驗，並希望當選後與其合作，為亞裔社區爭取資源。

卡魯索-凱布瑞拉與王能5日在法拉盛 宣布互相背書，彼此肯定對方做出的貢獻；卡魯索-凱布瑞拉表示，她來自一個移民家庭 ，父母為生計曾在工廠工作，賺取微薄的薪水，作為家中的移民第二代，她努力讀書，後進入電視台財經頻道CNBC，成為一名媒體人。

卡魯索-凱布瑞拉說，自己的成長背景，讓她更了解像法拉盛這樣的移民社區，居民因不諳英文，不了解當地法規，無法獲得應得的資源；她說，自己多次走訪法拉盛，並與多位市議員參選人溝通，希望勝選後與對方合作，為當地爭取預算，「我認可王能服務社區33年的經驗」。

王能表示，他感謝卡魯索-凱布瑞拉的支持，並期盼兩人日後能繼續合作，為法拉盛民眾爭取更多預算；他說，法拉盛是華裔長者最多的地區，但當地的長者因語言等原因，即使符合福利申請資格，也錯過申請時間，導致他們無法享受應得的福利，生活質量下降。

若當選，王能表示，他將為華裔長者爭取更多預算，其辦公室也會開放專門服務長者的部門，為新老移民申請白卡、老年公寓、紅藍卡以及糧食券等，解決長者面臨的困境。

紐約市民主黨黨內初選提前投票定於6月12日開始，首次採用排序複選制投票(Ranked Choice Voting)，選民可依據對候選人的支持度，依次列出五名候選人；若仍然只想為一名參選人投票，也可以只選一人。