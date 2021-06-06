紐約華裔退伍軍人會 伍元天就任新主席

前法官伍元天(右三)在妻子女兒見證下就任紐約華裔美國退伍軍人會新一任主席。（記者金春香／攝影）

紐約華裔 美國退伍軍人會成立76周年紀念暨第77屆職員就職典禮，5日在紐約中華公所禮堂舉行，曾任紐約州第二上訴法庭首席法官的新任主席伍元天宣誓就職，他感謝上任主席朱超然在過去三年的傑出工作，表示會帶領退伍軍人會重新啟動在疫情期間暫停的活動，繼續為退伍軍人和華社服務。

紐約華裔美國退伍軍人會成立76周年紀念暨第77屆職員就職典禮5日在紐約中華公所禮堂舉行。（記者金春香╱攝影）

伍元天於1970年至2004年間在紐約陸軍國民警衛隊服役，且是越戰期間作戰保障兵種「軍法團」(Judge Advocate General's Corps)的上校，在成為主席前，擔任紐約華裔美國退伍軍人會副主席。

伍元天表示，多年來華社積極推動「二戰華裔老兵國會金質獎章法案」的通過，自己父親是二戰老兵，已於2019年9月過世，很遺憾無法親自領取金質獎章；他希望仍在世的華裔二戰老兵都能領取到金質獎章，獲得自己應得的認可與榮耀。

伍元天出生在中國廣東台山，不到一歲隨家人移民來美，1965年從布碌崙科技高中畢業，之後於聖若望大學取得法律學位，1973年成為紐約市 首位亞裔 助理檢察官；1983年成為市刑事法院法官，是紐約市首位亞裔法官；1990年和2004年兩度競選成功，成為紐約州高等法院法官；2012年獲州長葛謨任命為州第二上訴法庭首席法官(Presiding Justice)，也是首任該職的亞裔；2018年榮退。

新職員還包括副主席黃建中、鄧燦業、謝國寶，幹事梅本立，助理幹事伍顯宗，中文書記林善群，財政陳煥寧，評議單志然，會歷王咪咪，糾察朱超然、余德志，核數梅若松、陳毓堂，執行委員伍家明、余超俊、黃柏聰、龔耀宗、伍澄江、關志文、余龍青、陳漢斌、羅明泰、鄭永佳、李振宏，宗教主任伍沃欽等；該會屬下婦女會與子弟部也舉行了新舊職員交接儀式。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章，紐約中華公所主席于金山等都出席就職典禮。