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艾姆赫斯特公園 現納粹標識塗鴉

記者牟蘭／紐約報導
艾姆赫斯特公園的越戰紀念碑上，日前被發現留有納粹「卐」字標識與「孩子殺手」(Baby Kills)等塗鴉，引起當地民眾與選區內民選官員的譴責。(霍頓辦公室提供)
艾姆赫斯特公園的越戰紀念碑上，日前被發現留有納粹「卐」字標識與「孩子殺手」(Baby Kills)等塗鴉，引起當地民眾與選區內民選官員的譴責。(霍頓辦公室提供)

位於皇后區艾姆赫斯特公園的越戰紀念碑上，日前發現留有納粹「卐」字標識與「孩子殺手」(Baby Kills)等塗鴉(見圖，霍頓辦公室提供)，引起當地民選官員譴責；市議員霍頓(Robert Holden)宣布懸賞1000元徵求嫌犯線索，皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)承諾嚴懲嫌犯，她指責這種行為不僅可惡，而且違法。

警方3日表示，110分局於2日凌晨12時30分左右接到民眾報案，稱在艾姆赫斯特公園的越戰紀念碑上發現留有納粹「卐」字標識等仇恨言論，該案已轉交至仇恨犯罪小組偵辦，警方當天譴責嫌犯的行為，「紀念碑是為了紀念在越戰中死去的同胞，蝕刻『卐』」字等仇恨言論是非常可惡的行為」。

艾姆赫斯特公園的越戰紀念碑耗資285萬元，並雕刻戰爭中死亡與失蹤的371名軍人的姓名，是皇后區唯一的越戰紀念碑；對此凱茲與霍頓及市警2日在案發後，立即前往現場調查，並發表聲明譴責嫌犯的行為。

凱茲表示，在公園紀念碑的塗鴉仇恨言論的行為，不僅愚蠢更是犯罪行為，她承諾與市警合作，盡快將嫌犯繩之以法。

霍頓譴責在公園紀念碑上塗鴉仇恨言論的行為侮辱了在戰爭中喪命的同胞，更是對警局及宗教信仰的攻擊，「這是對那些為國捐軀人的褻瀆，對警察的攻擊，以及對信仰的不尊重，絕不能容忍」；他還在聲明中稱，將以個人名義懸賞1000元，鼓勵知情者提供線索，幫助執法人員找到涉案的嫌犯。

根據紐約州法規，若被告涉嫌在公開場合蝕刻納粹「卐」字標識，除涉及仇恨犯罪外，還恐涉及一級企圖傷害重罪。

艾姆赫斯特公園的越戰紀念碑上，日前被發現留有納粹「卐」字標識與「孩子殺手」(Ba...
艾姆赫斯特公園的越戰紀念碑上，日前被發現留有納粹「卐」字標識與「孩子殺手」(Baby Kills)等塗鴉，引起當地民眾與選區內民選官員的譴責。(霍頓辦公室提供)

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