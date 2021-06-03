看準可樂娜前景 華商擬建25層商住樓

可樂娜北方大道112-51號的「Eastern Emerald」計畫打造25層樓高的商住混合樓建案；圖為效果圖。(Fleet Financial Group提供)

由華裔地產開發商夏燚(Richard Xia)擔任主席的Fleet Financial Group，多年前看準毗鄰法拉盛 的可樂娜發展前景，買下北方大道112-51號的一片地，並耗資約2000萬元改善土壤與地下水汙染，日前獲得市標準和上訴委員會(BSA)批准，計畫打造25層樓的高檔商住混合樓建案。

夏燚2日接受本報採訪時表示，可樂娜北方大道112-51號的「Eastern Emerald」商住混合樓建案，毗鄰拉瓜地亞機場 (LaGuardia Airport)、花旗球場、法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)與法拉盛灣；他說，因看準其獨特的地理環境，Fleet Financial Group多年前買下這片地。

可樂娜北方大道112-51號的「Eastern Emerald」清理前，周邊的地下水與土壤遭到嚴重污染。(夏燚提供)

由於這片地自1930年代開始，長久以來作為加油站與汽車修理廠使用，夏燚說，附近的土壤與地下水資源遭到嚴重汙染；為改善當地環境，Fleet Financial Group地產公司兩年前耗資約2000萬元清理，日前獲得州環保廳Track-1認證，「意味著建商可不受限開發這片土地」。

可樂娜北方大道112-51號的「Eastern Emerald」清理前周邊的地下水與土壤遭到嚴重污染。(夏燚提供)

根據「Eastern Emerald」項目開發案計畫，Fleet Financial Group計畫打造高25層、面積約35萬178平方呎的商住混合型建案，包括17萬5000平方呎的住宅公寓、14萬5900平方呎的高檔酒店與公共活動空間，預計2024年開工，地產公司尚未決定住宅以租賃或售賣共有公寓(Condo)為主。

可樂娜北方大道112-51號的「Eastern Emerald」清理後的施工圖。(夏燚提供)

夏燚表示，這一建案毗鄰的拉瓜地亞機場耗資80億元翻修，成為紐約市 恢復生機的新入口，正需要一個高檔酒店，服務前往紐約工作的商務人士；他補充，政府還投入大量資金改善法拉盛灣等周邊水域，為新建案提供良好的發展環境。

對於法拉盛及其周邊平價屋不足，夏燚說，除了可負擔住宅外，當地還需要改善環境的建案；他表示，這個項目將為當地居民帶來大量工作機會，雖然疫情重創整個行業，但他對未來前景充滿信心，相信這個項目將重新帶旺可樂娜與艾姆赫斯特。