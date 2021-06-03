我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

「打一針、喝一杯」拜登喊打疫苗送啤酒 拚7成達標

看準可樂娜前景 華商擬建25層商住樓

記者牟蘭／紐約報導
可樂娜北方大道112-51號的「Eastern Emerald」計畫打造25層樓高的商住混合樓建案；圖為效果圖。(Fleet Financial Group提供)
可樂娜北方大道112-51號的「Eastern Emerald」計畫打造25層樓高的商住混合樓建案；圖為效果圖。(Fleet Financial Group提供)

由華裔地產開發商夏燚(Richard Xia)擔任主席的Fleet Financial Group，多年前看準毗鄰法拉盛的可樂娜發展前景，買下北方大道112-51號的一片地，並耗資約2000萬元改善土壤與地下水汙染，日前獲得市標準和上訴委員會(BSA)批准，計畫打造25層樓的高檔商住混合樓建案。

夏燚2日接受本報採訪時表示，可樂娜北方大道112-51號的「Eastern Emerald」商住混合樓建案，毗鄰拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)、花旗球場、法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)與法拉盛灣；他說，因看準其獨特的地理環境，Fleet Financial Group多年前買下這片地。

可樂娜北方大道112-51號的「Eastern Emerald」清理前，周邊的地...
可樂娜北方大道112-51號的「Eastern Emerald」清理前，周邊的地下水與土壤遭到嚴重污染。(夏燚提供)

由於這片地自1930年代開始，長久以來作為加油站與汽車修理廠使用，夏燚說，附近的土壤與地下水資源遭到嚴重汙染；為改善當地環境，Fleet Financial Group地產公司兩年前耗資約2000萬元清理，日前獲得州環保廳Track-1認證，「意味著建商可不受限開發這片土地」。

可樂娜北方大道112-51號的「Eastern Emerald」清理前周邊的地下...
可樂娜北方大道112-51號的「Eastern Emerald」清理前周邊的地下水與土壤遭到嚴重污染。(夏燚提供)

根據「Eastern Emerald」項目開發案計畫，Fleet Financial Group計畫打造高25層、面積約35萬178平方呎的商住混合型建案，包括17萬5000平方呎的住宅公寓、14萬5900平方呎的高檔酒店與公共活動空間，預計2024年開工，地產公司尚未決定住宅以租賃或售賣共有公寓(Condo)為主。

可樂娜北方大道112-51號的「Eastern Emerald」清理後的施工圖。...
可樂娜北方大道112-51號的「Eastern Emerald」清理後的施工圖。(夏燚提供)

夏燚表示，這一建案毗鄰的拉瓜地亞機場耗資80億元翻修，成為紐約市恢復生機的新入口，正需要一個高檔酒店，服務前往紐約工作的商務人士；他補充，政府還投入大量資金改善法拉盛灣等周邊水域，為新建案提供良好的發展環境。

對於法拉盛及其周邊平價屋不足，夏燚說，除了可負擔住宅外，當地還需要改善環境的建案；他表示，這個項目將為當地居民帶來大量工作機會，雖然疫情重創整個行業，但他對未來前景充滿信心，相信這個項目將重新帶旺可樂娜與艾姆赫斯特。

法拉盛 拉瓜地亞機場 紐約市

上一則

紐約國際車展 8/20重返賈維茨中心

下一則

「車朝自己衝來」華婦哭訴過馬路遭惡意撞傷

延伸閱讀

紐約台灣青商會將辦首屆羽球賽 鼓勵健康生活

紐約台灣青商會將辦首屆羽球賽 鼓勵健康生活
攻擊華婦被控仇恨 男嫌拒認罪

攻擊華婦被控仇恨 男嫌拒認罪
法拉盛華人社團聯席會成立

法拉盛華人社團聯席會成立
華裔外賣郎長島救兒溺斃 華社募款助安葬

華裔外賣郎長島救兒溺斃 華社募款助安葬
法拉盛停止仇恨亞裔慈善音樂會 籌款近萬元

法拉盛停止仇恨亞裔慈善音樂會 籌款近萬元

熱門新聞

婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

2021-05-31 20:23
紐約皇后區一名75歲華裔老婦，遭到一名年輕男子攻擊，鼻梁被對方打斷。示意圖。(Photo by Gianandrea Villa on Unsplash)

75歲華婦當街被打斷鼻梁 紐約仇恨犯罪小組介入調查

2021-05-27 15:01
紐約市26日可能出現雷暴天氣，根據氣象預測，這場雷暴將帶來強風、暴雨和甚至冰雹。(取自AccuWeather氣象網站)

狂風暴雨、冰雹雷電 或今襲紐約

2021-05-26 11:42
紐約每日新聞24日刊登的諷刺楊安澤的政治漫畫原版。(取自Bill Bramhall推特)

嘲諷楊安澤的漫畫挨轟 眼睛改大了

2021-05-28 11:12
涉嫌攻擊亞裔女子被通輯的嫌犯。（紐約市警提供）

亞裔女搭紐約地鐵被拐杖毆打 嫌被通緝 警列仇恨犯罪

2021-06-02 20:20
曼哈頓中城一間日本雜貨店亞裔女店員勸阻顧客戴口罩遭打臉，警方抓獲嫌犯未定義仇恨犯罪。(取自谷歌地圖)

紐約日本雜貨店亞裔收銀員 勸顧客戴口罩遭打臉

2021-05-26 20:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」
影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣

影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣
人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站

人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站
家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩

家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩
戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪