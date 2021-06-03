防失智 專家籲要嘗鮮事、多社交

101歲母親石明珠和其三名女兒、家人。(視頻截圖)

「阿茲海默症關愛服務」(Caring Kind)2日舉行雙親節線上慶祝活動，分享一名101歲華裔 母親的故事，她年輕時從越南 逃難到紐約，如今雖患上失智症，卻有三名兒女的細心照顧；當日一名華裔執照心理師也講述了能讓大腦更健康的鍛鍊，可嘗試新鮮事和保持社交聯繫，來減緩大腦的退化。

該服務機構華人外展經理石蔚靜主持活動，除了送上雙親節祝福，也分享一名失智症媽媽石明珠的故事；她的曾祖父從福建遷移到越南後，幾代就在當地落地生根，石明珠非常堅持母語教育，才讓現在的三名女兒都能說中文。1975年越南爆發戰爭後，他們成為難民，先後逃亡到菲律賓、夏威夷、加州，最後來到紐約市 定居。

石明珠的大女兒郭麗莉說，母親為人謙和，從來不大聲說話或打罵孩子，一直都與人無爭，來到紐約後在華埠衣廠工作，養育了三個女兒；她說，雖然自己也老了，可在母親眼裡還是個小孩，讓她感嘆「有母親的孩子，是最幸福的孩子」。

石明珠雖然患上早期阿茲海默症，不過有三個女兒相繼照料，夜間也有雇用護理人員照看；郭麗莉說，只求母親一生先苦後甜，現在也沒有奢求，只是希望她能身體無礙，平安就是福。

「阿茲海默症關愛服務」(Caring Kind)2日舉行雙親節線上慶祝活動。(視頻截圖)

紐約大學華裔執照心理師李艾莎(Elsa Lee)受邀講解「如何保持大腦更健康」，她提到對飲食的控制以及保持運動量，對身心皆有幫助；運動所引起的心跳加速是好現象，並且能降低壓力激素和血壓，人也不會時刻處於緊繃狀態、心情愉悅。

另外，長了年紀的長者要堅持進行思維訓練，嘗試不同的新鮮事物、開發新的興趣愛好等；李艾莎表示，若大腦一直處於閒置、舒服的狀態，其實對大腦本身的發展未必有好處；但能接觸到從未做過的事，大腦就會迎接新挑戰，創造新的神經連結，維持大腦的活躍。

李艾莎建議長者要積極保持社交和人際網路圈子，不管是親近的人、或是在各場合中認識新的人，要經常和他們多交談；例如參與社區活動、做義工等，對不斷跟外界有接觸的長者而言，對大腦的發展有益。