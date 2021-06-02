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「排序複選制投票」怎麼選？ 顧雅明周四線上中文說明

記者牟蘭／紐約報導
顧雅明辦公室將於3日下午舉辦排序複選制投票中文說明會。(顧雅明辦公室提供)
顧雅明辦公室將於3日下午舉辦排序複選制投票中文說明會。(顧雅明辦公室提供)

今年紐約市地方初選實施「排序複選制投票」(Ranked Choice Voting)，為幫助華裔民眾了解這一新的投票方式，市議員顧雅明辦公室訂於3日(周四)舉辦中文說明會；顧雅明表示，今年選舉不僅決定未來四年市議員代表，更要選出帶領民眾走出新冠疫情陰霾的新市長，「這意味著民眾更需了解排序複選制投票，幫助他們選出代表社區聲音的民選官員」。

排序複選制投票將在今年的地方初選中實施，包括市長、市公益維護人、市主計長、五大區區長以及市議員的選舉，旨在改變參選人只關注個別選區的現象，從而增加投票率，選出真正代表民意的官員。

依據新制，選民可至多對五名參選人排序，其中可包括一名非正式候選人(write-in candidate)；若沒有任何參選人在第一選項中獲得至少50%票數，選票中第一選項最少的候選人將被淘汰，而選擇這一參選人的選票將轉至其第二選項候選人；流程重覆，直到剩下兩名候選人，屆時票多者勝選。

「排序複選制投票」中文說明會由顧雅明辦公室、華人策劃協會(CPC)與Ranked the Vote NYC共同主辦，活動定於3日下午6時舉辦，民眾需登錄網頁http://bit.ly/3hoqk1e提前註冊，若有任何問題請電(718)888-8747諮詢。

投票 紐約市 疫情

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