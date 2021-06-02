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紐約台灣青商會將辦首屆羽球賽 鼓勵健康生活

記者朱蕾／紐約報導
第一屆羽球盃比賽歡迎羽毛球愛好者參加。(主辦方提供)
第一屆羽球盃比賽歡迎羽毛球愛好者參加。(主辦方提供)

紐約台灣青商會(TJCCNY)和台灣商會(TCCNY)將於6日(周日)在法拉盛舉辦第一屆羽球盃比賽，希望借由友誼賽促進僑界的交流和互動，並鼓勵民眾在疫情期間持續健康活動，歡迎羽毛球愛好者積極參加。

主辦方代表林維洋表示，由於疫情的影響，青商會在過去一年無法正常舉辦線下活動，導致很久沒有團體性的活動，希望透過此次比賽，能開啟回歸正常之路。

首屆羽球盃的賽制分成單打和雙打，有男、女單打比賽，以及男女和混合的雙打比賽。單打冠軍將獲得100元獎金和球拍一支，亞軍獎金80元，季軍獎金60元；雙打冠軍隊獲獎金100元加球拍兩支，亞軍獲獎金100元，季軍獎金80元；還有皇椰雞的特別獎。每名參賽者均可獲得參與獎，包括由Lingogo International捐贈的台灣醫用口罩一盒。

活動將於6日下午3時至7時在羽球中心(New York Badminton Center)舉行，地址：法拉盛34大道132-70號。報名及更多活動信息請至：https://forms.gle/f1HGbbYMQginSBDQ7。諮詢或有意為活動提供贊助，請聯繫林維洋，電郵：[email protected]，電話(917)442-6618。

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