阿茲海默症關愛服務慶雙親 防大腦退化要嘗鮮事多社交

「阿茲海默症關愛服務」(Caring Kind)2日舉行雙親節線上慶祝活動。(視頻截圖)

「阿茲海默症關愛服務」(Caring Kind)2日舉行雙親節線上慶祝活動，分享一名101歲母親的故事，年輕時從越南 逃離到紐約，如今雖患上失智 症，卻有三名兒女的細心照顧；當天一名華裔執照心理師也向民眾講述了能讓大腦更健康的鍛鍊，可嘗試新鮮事和保持社交聯繫，來減緩大腦的退化。

該服務機構華人外展經理石蔚靜當天主持活動，送上雙親節祝福外，也分享一名失智症媽媽石明珠的故事；她的曾祖父從福建遷移到越南後，幾代就在當地落地生根，石明珠非常堅持母語教育，才讓現在的三名女兒都能說中文。1975年越南爆發戰爭後，他們成為難民，先後逃亡到菲律賓、夏威夷、加州，才到紐約市 定所。

石明珠的大女兒郭麗莉說，母親的為人謙和，從來不大聲說話或打罵孩子，一直都是與人無爭，來到紐約後在華埠衣廠工作養育了三姊妹；她表示雖然自己也老了，可在母親眼裡還是個小孩，讓她感嘆「有母親的孩子，是最幸福的孩子」。

石明珠雖然現在患上早期阿茲海默症，可仍有三姊妹相繼照料，夜間也有雇用護理人員照看；郭麗莉說只求母親一生先苦後甜，現在也沒有奢求，只是希望她能身體無礙，平安就是福。

除慶祝雙親節外，紐約大學華裔執照心理師李艾莎(Elsa Lee)也受邀講解「如何保持大腦更健康」，她提到對飲食的控制以及保持運動量，對身心皆有幫助；運動所引起的心跳加速是好現象，並且能降低壓力激素和血壓，人也不會時刻處於緊繃狀態、心情愉悅。

另外，長了年紀的長者要更堅持地進行思維訓練，像是嘗試不同的新鮮事物，開發新的愛好等，李艾莎表示若大腦一直處於閒置、舒服的狀態，其實對大腦本身的發展未必有好處；但能接觸到從未做過的事，大腦就會迎接新挑戰，創造新的神經連結，維持大腦的活躍。

最後她建議長者要積極保持社交和人際網路圈子，不管是親近的人、或是在各場合中認識新的人，要經常和他們多交談；例如參與社區活動、做義工等，對不斷跟外界有接觸的長者而言，對大腦的發展有益。