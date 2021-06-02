法拉盛華人社團聯席會成立

法拉盛華人社團聯席會日前在法拉盛成立。(陳鍵榕提供)

「法拉盛華人 社團聯席會」日前在法拉盛成立，聯席會召集人陳鍵榕表示，此會旨在團結華人，共同對抗仇恨和歧視亞裔現象、爭取華人權益、推動華人參政議政等，提升華人的影響力。

「法拉盛華人社團聯席會」目前已有美國 閩台總商會、法拉盛公寓樓董事會聯席會議、美國閩南同鄉聯合總會、美國媽祖基金會等20個社團加入。

閩台總商會主席陳鍵榕表示，紐約華人越來越多，所面對的問題也會不斷增加，特別是近期針對亞裔的仇恨犯罪頻發，嚴重影響社區安寧，「法拉盛的華人社團要團結起來，反對歧視、明確要求聯邦及地方政府應對並打擊仇恨事件，積極與有關部門聯絡，共創和諧社區。」

陳鍵榕還說，「今年的紐約市選舉，很高興看到這麼多華人參選，特別是法拉盛第20選區市議員，華人社團聯合成立的聯席會還會致力於推動和支持華人參政議政，為華人爭取利益」。

聯席會發言人、法拉盛公寓樓董事會聯席會議主席陳鏗表示，一些華人社團已經意識到，社團的宗旨應該從關心和幫助成員，擴展到發揮更大作用，努力爲下一代創造不受歧視、更加公平的生活和工作環境。

他說，「此次一批有共同意願的華人社團負責人聚集在一起，從我們居住的法拉盛社區做起，帶動華人團結發聲和行動，提升華人的地位和影響力。歡迎更多社團加入。」