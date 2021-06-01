亞美正義聯盟反仇恨集會 籲亞裔抬頭挺胸不害怕

紐約亞美正義聯盟組織社區在華埠且林士果集會，響應「全美反亞裔仇恨犯罪團結日」。(記者顏嘉瑩╱攝影)

為了反對近日來對亞裔 社區的種族歧視與仇恨犯罪 ，全美20個城市於5月31日美東時間下午4時，舉辦「全美反亞裔仇恨犯罪團結日」(National Day of Solidarity Against Hate)集會，要求停止仇視亞裔，紐約市 的集會於曼哈頓華埠且林士果(Chatham Square)舉行，籲一齊行動，「亞裔走在街上要抬頭挺胸有尊嚴、不害怕。」

當天集會由紐約亞美正義聯盟(LAANY)組織，聯盟執行委員會委員黃麗芳說，希望透過全美串連的活動，停止外界對亞裔社區的仇恨，也不要再出現任何受害人。

紐約中華公所于金山致辭表示說，國殤日是紀念那些在戰爭中犧牲的將士，而亞裔為這個國家犧牲，仍被說不屬於這個國家，「我們需要站起來反對這樣的說法」，他認為每個人都有責任為自己發聲，不能坐等，要求社會現在就停止歧視亞裔。

共和黨市長參選人、民間巡邏隊「守護天使」(Guardian Angels)創辦人史里華(Curtis Sliwa)說，該組織去年新春遊行、新冠肺炎在中國爆發後，在紐約就開始看到有華人被針對、被攻擊，一直持續至今數字仍有增無減。

史里華表示，在年長者經常被當作攻擊目標的當下，社區的每個成員都有責任盡到保護自己社區的責任，應該也要站出來保護年長者，同時守護天使也會與華社站在一起，共同保護社區。

根據「全美反亞裔仇恨犯罪團結日」組織，該集會目的為在全國擴大亞裔社區的聲音，對公眾進行教育，激發社區參與行動，並進一步改變現況。