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非裔男地鐵內問亞裔是不是中國人 威脅不給錢就殺人

記者顏嘉瑩╱紐約報導
該男子在曼哈頓中城地鐵車廂內向亞裔男索要錢財，還威脅要殺了他。(市警提供)
該男子在曼哈頓中城地鐵車廂內向亞裔男索要錢財，還威脅要殺了他。(市警提供)

日前在曼哈頓中城的地鐵車廂內發生一起非洲裔男子向亞裔乘客索討時問「你是中國人，對吧」，並且揚言若不將財物交出，就要殺了他；目前該嫌已經遭警方通緝，同時市警亞裔仇恨犯罪工作組也介入調查。

該男子在曼哈頓中城地鐵車廂內向亞裔男索要錢財，還威脅要殺了他。(市警提供)
該男子在曼哈頓中城地鐵車廂內向亞裔男索要錢財，還威脅要殺了他。(市警提供)

根據警方，該非洲裔男子26日下午約4時30分在地鐵即將駛進西34街與第六大道的先鋒廣場(Herald Square)站前，走近一名24歲亞裔男子，問他：「你是中國人，對吧？」(You are Chinese, aren't you?)

接著該男嫌威脅亞裔男，說要殺了他，同時試圖搶走他的手機和隨身包包；在地鐵到站後，受害人跑離車廂，在先鋒廣場站下車並報警，嫌犯則繼續待在地鐵內；根據警方，由於受害人在當時受到驚嚇，已經記不清楚自己是搭乘B或D路線地鐵，而受害人也未損失任何財物，未接受醫療協助。

警方現呼籲民眾有知曉此案線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵 亞裔 手機

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