華埠光天化日打人 非裔男一拳擊倒華婦

華婦突遭襲擊，被一拳打倒在地；右下為打人嫌犯。(視頻監控截圖)

曼哈頓華埠 5月31日下午發生一起打人事件，一名非洲裔男子於下午6時18分在擺也街(Bayard St.)65號「華埠雪糕行」門口突然揮拳，猛擊一名朝他迎面走來的華裔 婦人頭部，將她擊倒在地；事發光天化日之下， 案發地附近也人潮熱鬧，眾多路人立即上前協助受傷華婦並報警，嫌犯在同一街口即被逮捕，市警仇恨犯罪 小組也介入調查。

根據案發地附近餐館監控拍下的畫面，一名中年華婦正在街上走著，在靠近華埠雪糕行門口時，突遭一名迎面而來的非洲裔男子揮拳攻擊，朝婦人臉部重擊一拳並大喊；華婦受到此重擊後立即倒地，跌坐在一旁，靠著戶外用餐座的柱子，該男嫌則大搖大擺離開現場。

案發時正值長周末，當時天仍大亮，附近吃飯及行走路人眾多；攻擊案發生後，立即有多名熱心路人上前詢問跌坐地上的婦人狀況，並馬上有人報警；轄區市警五分局也就在幾個路口外，警員獲報後立即趕到現場，並追捕嫌犯，在離事發地點不遠處的擺也街與包厘街(Bowery)交口「美國銀行」(Bank of America)門口，將男嫌逮捕。

社區人士陳家齡在事發時，恰巧在華埠雪糕行一旁的肉舖採買；他表示，據他了解，男嫌或為有精神疾病人士，已被送至醫院評估精神狀況；「那個婦人根本都沒有看男嫌一眼，就直接被攻擊。」他說，「華埠街上有太多有心理疾病患者、遊民在街上走來走去了。」

警方表示，受害者為55歲的華裔女性，被擊倒在地後受到驚嚇，所幸意識仍清醒，目前無大礙；警方正在對案件進行持續調查，市警仇恨犯罪小組也已介入。