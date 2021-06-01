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培養亞裔領導力 居民聯盟辦夏令營

記者牟蘭╱紐約報導
紐約市居民聯盟日前舉辦線上「暑期學習夏令營」開營典禮，五位來自不同行業的亞裔青年代表帶來演講。(視頻會議截圖)
紐約市居民聯盟日前舉辦線上「暑期學習夏令營」開營典禮，五位來自不同行業的亞裔青年代表帶來演講。(視頻會議截圖)

紐約市居民聯盟日前舉辦線上「暑期學習夏令營」，為中學生提供特殊高中入學考試(SHSAT)與公開演講等培訓，由80餘名學生組成十隊比賽；活動主辦方表示，希望通過不同的議題，培養亞裔學生領導力，尤其是現今仇恨亞裔風氣四起，更期盼鼓勵下一代發聲，改變華裔只會學習的「啞裔」刻板形象。

紐約市居民聯盟5月28日晚舉辦第三屆線上「暑期學習夏令營」(Youth 4 AM)開營典禮，邀請市議員參選人陳熠與林煜、 時報廣場反對仇恨亞裔活動的組織者Jack Liang、作家Kenny Xu與「緬街巡邏隊」創辦人、演員陳雅思(Teresa Ting)，帶來關於仇恨亞裔犯罪議題的演講。

「暑期學習夏令營」總策畫胡小媛表示，本次開營典禮邀請五位來自不同行業的亞裔青年代表，旨在鼓勵下一代從中學習領導力經驗，讓他們更了解仇恨亞裔的現象，鼓勵他們日後能為自己的同胞發聲，共同抵抗仇恨犯罪。

第三屆線上「暑期學習夏令營」5月28日開始至8月6日結束，除了邀請專業老師教授針對SHSAT入學考試的課程培訓，由史岱文森高中、布朗士科學高中、航特高中等特殊高中與名校大學的80多名學生擔任領導者與助理老師，也進行演講培訓，本屆共有80餘名初中生參與。

胡小媛表示，本屆夏令營活動安排學長姐一對一進行輔導，7月5日前每周六上課，之後每天為學生帶來相關培訓，計畫更有效幫助初中生鞏固特殊高中入學考試；她補充，夏令營活動還通過公眾演講等內容，培養所有參與學生的表達與獨立思考能力，更期盼培養義工學生的領導力。

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