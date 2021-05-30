法拉盛商區人潮恢復 多名華人遭扒竊

法拉盛商區恢復了往日的擁擠，警方提醒民眾謹防偷竊。(記者朱蕾╱攝影)

隨著皇后區法拉盛 市中心街頭人潮的恢復，扒手也開始伺機作案，近期有至少三名華裔 女子在街上行走或挑選商品時，錢包被扒走，其中一名受害人的錢包裡有5000元現金；警方提醒民眾，在公共場所、特別是的人多的地方，一定要把隨身物品放在身前並注意看管。

警方表示，本月1日晚6時至6時15分，一名58歲華裔女性走到法拉盛緬街夾羅斯福大道路口附近時，隨身背包被人打開，裡面的錢包和墨鏡被扒走，錢包裡有130元現金、多張銀行卡和身分證件。

15日上午11時至11時30分左右，一名51歲華裔女性在凱辛納大道(Kissena Blvd.)夾三幅大道(Sanford Ave.)路口附近，錢包被扒，裡面有5000元現金和多張銀行卡。

上月中也有一名59歲華女 在羅斯福大道夾緬街路口遭偷竊，嫌犯從華女的背包裡扒走一個錢包和一本護照。

警方表示，中年女性和年長者更易成為竊賊作案的目標，提醒民眾在街頭步行或購物時，要時刻留意周圍情況，不要讓錢包等重要物品離開自己的視線，也盡量不要邊走路邊打電話或發簡訊。

警方呼籲民眾若有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。