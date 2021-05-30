警籲華人加入輔警隊 助打擊犯罪維護治安

布碌崙市警62分局分管B區的社區協調警員，29日在班森賀華人社區服務中心舉行警民會議。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)市警62分局分管B區的社區協調警員(NCO)，29日在班森賀華人 社區服務中心舉行警民會議，報告社區近來頻發的犯罪活動，並呼籲更多華人加入市警輔警隊(Auxiliary Police)，用熟悉社區和語言的優勢，助警民建立更深關係，對社區治安也有幫助。

社區協調警員Alan Walpin與Michael Nesterwitz在警民會議上表示，輔警接受訓練期間，會學習如何用技能更好地服務社區，並充當社區和警方的聯繫人，在外展教育中幫助把資訊帶給居民；此外，輔警會和市警密切合作，例如在社區巡邏、維持秩序、協調車禍現場等。

他們表示，對於有興趣從警的民眾更可通過該職，更了解警方的職務，決定是否從警適合自己；成為輔警應符合的條件是必須是17歲以上公民、是紐約州居民、身心狀態良好、能說和書寫英文，每月需執勤12個小時，一年可得425元補助。

華人社區服務中心負責人羅添福表示，華社民眾經常因不諳英文、或因警局中沒有熟悉的亞裔面孔而不敢報案，倘若能有華裔 輔警的協助，華人也會更樂意與警方分享與合作；目前62分局轄區中僅有一名會說中文的華裔輔警，羅添福鼓勵更多年輕人參與，通過語言優勢幫助當地人。

另外警員也再次強調對仇恨犯罪 調查高度重視，表示警方在接報後抵達現場調查，只要發現涉及仇恨犯罪，就會立即通知專門的仇恨犯罪部門；有關部門將確保案件妥善處理，幫助地區檢察官辦公室控罪，不會輕易饒過仇恨犯罪者，因此民眾無論是犯罪受害者或目擊者，一定要第一時間通知警方。