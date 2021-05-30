無故襲華嫗又打西裔女 警：不控仇恨犯罪

該嫌犯日前攻擊一名華裔婦女與一名西語裔婦女。(市警提供)

75歲的華裔耆老陳女士日前在皇后區 街頭遭無故攻擊，她的孫子接受採訪時表示，奶奶的傷勢已無大礙，但更擔憂她的心理創傷；市警29日表示，涉嫌這起案件的嫌犯毆打陳女士後，又攻擊了另一名西語裔婦女，警方已鎖定嫌犯身分，但逮捕後不會控以仇恨犯罪 。

根據警方消息，陳女士於26日下午2時30分左右，在皇后區可樂娜57大道交97大道( 97th Pl.) ，遭一名陌生男子無故攻擊，受害人的鼻梁被打斷，送往艾姆赫斯特醫院救治，傷勢已經穩定。

居住在加州的陳女士孫子葉艾利(Alex Yem，姓名皆音譯)接受採訪時表示，他於26日晚得知祖母被攻擊入院治療的消息；他說，奶奶鼻子被打斷，眼下還有挫傷，「但已經不疼了」。

意外發生後，葉艾利說，親友不斷致電奶奶，讓奶奶難以立即聯繫母親，「她(奶奶)希望所有人別再給她打電話了，因為她很好；她是一個堅強的女性，所以我想她大概不想讓別人總打電話給她」。

葉艾利表示，奶奶從他記事起，就一直居住在皇后區可樂娜，至今已有40多年；他說，祖母身上傷的並不重，但更擔心奶奶的心理健康，「我知道她傷的不重，但希望她能完全康復」。

對於日益增加的仇恨犯罪，葉艾利說，這些案件並非僅針對亞裔 ，還有許多不法分子更以長者作為目標，「作為一名男人，如果你想找人打架，請選擇和你一樣體型的人，而不是步行從商店回家的長者，這太悲哀了」。

葉艾利表示，日前皇后區的大陪審團以仇恨犯罪起訴在法拉盛餅屋攻擊亞裔婦女的嫌犯的案件，讓自己頗受鼓舞，但他認為當局應了解造成這些攻擊案的原因，「我不認為這些問題能在一天解決，當局應加強教育，告訴年輕人這些(攻擊他人的行為)不可行」。

根據警方消息，該嫌疑男子在攻擊陳女士後，又攻擊了一名西語裔婦女；警方至截稿前，尚未公布這名嫌犯的姓名，但表示不會控以仇恨犯罪。