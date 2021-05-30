「我們不要再害怕」 朱超然免費教防身術

多個組織合作，將於華埠舉辦防身術訓練班。(記者顏嘉瑩/攝影)

在反亞裔歧視 暴力案中，亞裔年長者經常被當作攻擊目標，為了教導民眾如何防身自衛，紐約中華公所、紐約華裔美國退伍軍人會、 紐約亞美正義聯盟(LAANY)和朱超然螳螂武術學院合作，舉辦實用防身自衛術訓練班，課程免費，年滿18歲至75歲者都可報名，但報名前需完成新冠疫苗接種。

中華公所主席于金山表示，針對亞裔的歧視暴力案仍持續發生，隨著夏天來臨，愈來愈多人外出，擔心長輩會再受到攻擊，因此多個單位合作，舉辦防身術課程，教導民眾在遇到攻擊時如何應對。

紐約亞美正義聯盟負責人黃麗芳說，身為女性她擔心走在路上會成為攻擊目標，學習防身術後，就能為自己的安全挺身而出，宣告「我們不再是受害人」。

擁有40年教授中國武術及搏擊經驗的前紐約市 懲教局武術教官朱超然，將擔任訓練班的導師；他說，在攻擊案發生後很多人不敢出門，他希望能夠藉由自己的專長來幫助社區，授課方式將由淺入深、由慢至快，已脫險為主，回擊為次，強調「每個人都可以學」。

朱超然介紹，招式將包括自衛拳擊、螳螂拳、太極拳和八卦掌之以柔克剛，內容有拍沙包、兩人反應對練、兩人擒拿對練、散打對練等，上課日期在6月12日、6月26日、7月10日、7月17日和7月24日，共五個周六；時間分為上午班早10時30分至12時，下午班1時至2時30分，地點在勿街(Mott St.)62號中華公所禮堂。

費用全免，每堂課可收40名學生，帶同練習對手報名將優先錄取；18歲至65歲可以直接報名，66至75歲者則需醫生證明健康狀況；報名者需完成新冠肺炎疫苗接種，在課堂戴口罩，上課前後洗手，穿著乾淨且寬鬆的運動服、運動鞋，避免配戴所有飾物如手錶、戒指、耳環等。

報名者可於即日起的周一至周五，早10時至下午4時，親至中華公所填寫報名表報名；若有任何課程問題，可於周間下午1時至3時，致電退伍軍人會(212)925-5528洽詢。