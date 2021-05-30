全美華人僑團聯合會 辦文化節慶亞裔傳統月

全美華人僑團聯合會聯合美東30多家社團29日起，連續兩天舉辦線上與線下「2021亞太裔傳統月文化節」。(記者牟蘭／攝影)

為慶祝5月亞太裔傳統月， 全美華人 僑團聯合會自29日起接連舉辦兩天的慶祝活動，其中29日的活動帶來中華武術表演與自衛術教學活動等，旨在幫助亞裔 民眾遇到仇恨犯罪後，安全脫離險境；當天的武術教練楊龍飛表示，民眾若遇危險，應先試圖逃離施暴者，若無法逃脫再利用擒拿或格鬥術制服對方。

全美華人僑團聯合會聯合美東30多家社團29日起，連續兩天舉辦線上與線下「2021亞太裔傳統月文化節」，旨在服務社區，弘揚中華文化與藝術；主辦方牛紅表示，29日舉辦中華武術表演、歌舞與傳統服飾的晚會，30日下午2時開始帶來書畫展，所有活動都將通過YouTube與優酷直播。

牛紅說，疫情重創華裔 社區經濟，當地居民還要擔憂日益增加的仇恨亞裔犯罪，她期盼藉由本次的活動，向外族裔介紹亞裔文化，消除誤解，更希望教授華裔民眾基本的自衛術，讓民眾面臨危險時，更好的保護自身安全，「近300人參與這次慶祝活動，年齡最大的已年過八旬，最小的只有兩三歲」。

對於如何自衛，心武門的創始人、武術教練楊龍飛表示，長者與婦女等弱勢群體最易受到他人的攻擊，若這些民眾遇到危險，首先應計畫如何逃脫險境，避免盲目呼救，應有效地躲避他人攻擊；他說，若無法逃脫，可通過技巧控制對方的身體，利用擒拿術獲救。

楊龍飛說，若受害人無法逃脫，也不能控制對方，可採用格鬥術，攻擊對方的要害部位，如眼睛、喉嚨等，若施暴者為男性，受害人可攻擊對方的襠部，逃脫危險。