公益維護人訪8大道 籲發更多攤販執照

市公益維護人威廉姆斯29日在萬齊家、華人組織代表的陪同下，造訪8大道商業街。(記者顏潔恩/攝影)

市公益維護人威廉 姆斯(Jumaane Williams)29日在日落公園市議員萬齊家(Carlos Menchaca)、華人 組織代表的陪同下，造訪8大道 商業街，向華人了解他們的商業需求；有業者指出，自新冠疫情後當地非法擺攤問題猖獗，給傳統商業帶來不公平競爭，為此威廉姆斯表示應推動市府簽發更多執照，讓擺攤合法化。

威廉姆斯、萬齊家和亞裔社區資源與服務會的成員陳子晉(Jerry Chan)、安服心公共健康服務中心負責人余曼玉走訪8大道，了解當地民生問題；其中聽到最多的投訴，便是無證攤販占據街道，不僅給交租交稅的商戶帶來不公平競爭，還影響原本人行道的通暢。

金鋒海鮮店的華裔店主表示，為經營門店要支付各種費用，自然得把商品價格稍微拉高，而非法攤販到海域捕魚撈蟹，本來就沒有付出很多成本，可以更低價格出售；可是，食品安全並未獲得保障、也給正常經營的商戶帶來挑戰。

對此威廉姆斯表示贊同，提到市議會在今年1月已通過有關改革法案，會在十年內簽發4000個攤位申請許可證，並設立攤販執法辦公司和資訊委員會等，目的就是為了讓攤販規範化，既能捍衛攤販的合法權益，又能對違規者進行執法；他說，接下來將會努力推行法案，來增加街頭合法攤位。