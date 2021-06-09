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線上慶祝亞裔月 弘揚美食反仇恨

記者張晨／紐約報導
麥迪臣社區中心與阿茲海默症關愛服務線上慶亞裔傳統月，弘揚中華美食文化，反對仇恨。(視頻會議截圖)
麥迪臣社區中心與阿茲海默症關愛服務線上慶亞裔傳統月，弘揚中華美食文化，反對仇恨。(視頻會議截圖)

為了慶祝5月亞裔傳統月，探索和弘揚飲食文化，振興餐飲業，麥迪臣社區中心希望工程項目和阿茲海默症關愛服務(CaringKind)於28日舉辦在線慶祝活動，不但有烹飪表演，更教人們如何吃出健康，反對仇恨亞裔。

阿茲海默症關愛服務華人外展經理石蔚靜表示，「正能量是我們如今最需要的，圍坐在一起分享美食是華人的傳統，希望通過此次活動將好吃的、健康的、積極的一面傳遞給每一個人。」

「道」(Tao)華裔行政主廚Stephen Yen表示，餐飲業的困難仍持續，招工難、遊客少，都非一朝一夕可解決的，民眾若條件允許，可向當地非營利組織捐款，或多前往華埠或亞裔經營的餐廳用餐，並在社交媒體上發帖，告訴那些懷有偏見的人，「請愛我們，就像愛我們的美食一樣。」

知名華裔美食作家楊玉華(Grace Young)在視頻中展示傳統滑蓋飯的做法，她表示，父母是來自廣東的移民，是「非常傳統的中國人」，喜歡自己下廚。向父母學習的過程中，楊玉華不僅獲得烹飪知識，以及每道菜背後的家庭故事，她最終也把這些經歷寫成書，更從中領悟到華人文化並希望將其傳承下去；楊玉華希望民眾多支持華埠小商家的生意，不僅僅因為疫情，而是因為每間小店的背後都有獨特的故事。

註冊營養師林曼珊則對華裔長者的飲食提出建議，最好以堅果為零食，每隔一天吃一次豆類，每周至少食用兩次禽肉和漿果類水果，以及每周至少吃一次魚；此外，必須限制黃油(每天少於一湯匙)、奶酪和油炸食品或快餐的攝入量，以避免患上失智症。

亞裔 華人 華裔

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