遇仇恨攻擊警支招 詳記位置快報警

市警亞裔仇恨犯罪小組、市警61分局警員、市消防員，日前現身羊頭灣舉行「如何保障民眾的安全」講座。(華康會提供)

布碌崙(布魯克林)華人 健康協會日前邀請紐約市 警亞裔仇恨犯罪 小組、市警61分局警員、市消防員，在羊頭灣會所舉行「如何保障民眾的安全」講座；警方表示，仇恨犯罪頻發，民眾外出要提高警惕，例如時刻注意周遭的環境和自己身處的位置，不幸發生意外時，可向警方提供線索。

安全講座以線上和線下形式同步進行，共吸引近百名華人線上參與；華康會當天也贈送安全警報器給現場的長者，以備不時之需。

61分局犯罪預防小組警員Osvaldo Marcillo表示，為了意外發生後能向警方提供有利線索，民眾外出時可採取一些注意事項，譬如意外發生的具體位置、附近有什麼商店或住宅；他表示，自己的九歲女兒已學會這項技能，在非常時刻向人求助時，能很快地提供信息。

警方也再次強調遇事後報警的重要性，無論是受害者或目擊者，若不及時提供信息，執法當局根本無從下手；警方對仇恨犯罪必定會展開積極調查，民眾不要認為報警無濟於事，否則只會助長不良風氣，華裔民眾也無需害怕語言障礙，每名警員都配有翻譯功能的手機，將盡全力配合調查。

除此之外，市消防局鳳凰協會會長林遠文(David Lin)也提醒，紐約市發生70%的火災當中，全因煙霧警報器失效或沒安裝，造成火勢蔓延，其實當局可免費替居民安裝煙霧警報器，可對生命保障起到關鍵作用，呼籲有需要的民眾向當局取得聯繫。