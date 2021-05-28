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紐約市槍聲不斷 市議員參選人楊愛倫提治安建議

記者牟蘭／紐約報導
楊愛倫(前排中)日前舉辦記者會，暢談四點政綱，承諾改善當地治安，嚴打仇恨犯罪；前排左一為李俊安。(楊愛倫競選團隊提供)
楊愛倫(前排中)日前舉辦記者會，暢談四點政綱，承諾改善當地治安，嚴打仇恨犯罪；前排左一為李俊安。(楊愛倫競選團隊提供)

截至4月，全市的槍擊案較去年同期增加超過一半，是九年來最高紀錄；對此，市議會第20選區市議員參選人楊愛倫日前舉辦記者會，暢談四點政綱，如增加「亞裔仇恨犯罪工作組」經費等，承諾改善當地治安，嚴打仇恨犯罪。

根據市府數據，紐約市的罪案率指數大增，截止4月，紐約市的槍擊案件比去年同期增加54％，為自2012年全市最高紀錄；2020年疫情爆發，政府要求居家避疫，但謀殺案較2019年增加45%，槍擊案件暴增97％以上。

楊愛倫表示，雖然這些數字已讓民眾恐懼，但還有許多罪案並未暴露在大眾的視野中，尤其是越來越多的反亞裔仇恨犯罪，更讓社區陷入恐懼；她說，作為一名亞裔女性，自己成為易被攻擊的目標，因此她曾加入市警局輔警團隊，保護社區中其他的弱勢群體。

為改善社區治安，楊愛倫建議四點政綱，如增加市警預算，確保警消部門獲得足夠資源；此外，她呼籲政府應資助非營利心理健康服務，為精神病患者提供及時心理輔導與治療，同時推行青年輔導計畫和相關服務，讓處於叛逆期的青年人有更多機會提升教育並發揮他們的潛力，而非淪為罪犯。

楊愛倫補充，針對日益增加的仇恨亞裔犯罪，她呼籲當局應增加「亞裔仇恨犯罪工作組」經費，確保警員專職處理相關罪案，嚴打每一起仇恨亞裔犯罪；她說，作為前州眾議員和輔警，她認為自己是最適合市議員職位的參選人，並承諾，日後若當選，將致力於改善法拉盛的治安。

美國退伍軍警巡邏團副會長兼隊長李俊安(Richard Lee)也到場支持。

亞裔 仇恨犯罪 紐約市

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