王嘉廉社區醫療中心慶50周年 白思豪表揚

27日，市長白思豪宣布「王嘉廉社區醫療中心日」。(記者顏嘉瑩/攝影)

王嘉廉社區醫療中心(Charles B. Wang Community)27日在曼哈頓華埠舉辦慶祝50周年活動，市長白思豪 (Bill de Blasio)到場頒發表揚狀，並一同慶祝亞太裔傳統月，白思豪並當場宣布當天為「王嘉廉社區醫療中心日」。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

白思豪表示，紐約市 如今充滿希望，亞裔 社區也逐漸復甦，他感到很驕傲；他表示，亞裔在一世紀之前就對這個城市有卓越貢獻，而亞太裔傳統月不僅是慶祝這樣的歷史，也代表著所有族裔與亞裔社區團結一起，停止仇恨。

白思豪說，在疫情最艱難時，王嘉廉堅持每日開診，提供社區醫療服務，新冠疫苗問世後又設立注射點；而50年前王嘉廉創始之際，也是為消除反亞裔仇恨情緒並為社區提供基礎醫療服務，50年後王嘉廉一如既往繼續鼓舞著紐約民眾，紐約市感謝醫療中心對公眾做出的貢獻。

王嘉廉社區醫療中心董事局主席梁基明(Jiming Liang)說，對亞裔而言，現在是尤其艱難的時期，當亞裔社區與王嘉廉努力對抗疫情的同時，亞裔社區被惡意針對，成為代罪羔羊和仇恨的目標，遭受隨機暴力和駭人的攻擊，在此時期接受表彰意義非凡。

梁基明表示，市長的表彰代表認可亞裔及王嘉廉對社區的貢獻，而正是有醫護人員和其他人員以堅定意志做出的無私奉獻，醫療團隊才能繼續應對紐約市正面臨的挑戰。

自疫情以來，王嘉廉在曼哈頓和皇后區法拉盛設立的接種站，已經為符合資格者提供超過4萬劑疫苗；王嘉廉表示，目前仍繼續提供輝瑞(Pfizer)和嬌生(Johnson & Johnson)疫苗供12歲及以上民眾接種，可致電(718)490-7165預約。