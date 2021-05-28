布碌崙7、8大道擬改單行道 大減183車位

布碌崙7、8大道改單行道，恐失去183個停車位。(記者顏潔恩／攝影)

市交通局(DOT)計畫將布碌崙(布魯克林)華社的7、8大道 改建為單行道，以減少交通壅堵，27日與數名當地華人 代表舉行會議，解釋針對大道更改的多項變動；參與者發現，兩大道共損失183個停車位，為彌補損失的車位數量而設立咪表停車位，尤其執意要加建單車道，讓他們十分不解，呼籲社區民眾積極反抗。

日落公園 7、8大道39街至66街之間的街區將由雙向車道改為單行道，其中8大道改為北向單行、7大道則南向行駛；當局27日透露更詳細的計畫，7、8大道改建後只剩一條車道，兩旁是11呎寬的停車道，並加建一條6呎寬單車專用道、5呎寬緩衝區。

在兩大道的60街至65街處，將設兩條車道；但在8大道51街至60街之間，因商業區人潮眾多，當局在原本11呎寬的車道上拓寬人行道，另有單車道、緩衝區，以及停車道供人停車。

參與會議的華人民眾指出，當局將在商業通道周圍新增95個2小時收費咪表停車位，然而原本當地民眾可享用免費停車位，現在卻因計畫徒增經濟負擔；另外，該計畫讓兩大道總共失去183個停車位。

市交通局提出針對7、8大道的幾項變動，將會造成當地損失183個停車位。(市交通局提供)

他們表示，8大道的交通壅堵已非常嚴重，該計畫非但沒有改善，兩大道只剩一條車道，屆時一定會出現商業貨車占道卸貨，加劇交通問題；此外，他們說當地人民根本不需要單車道，當局根本沒有諮詢過社區意見，就計畫在7月份推行，罔顧社區的需求。

參與者指出，按照慣例當局需跟社區委員會討論，而上述計畫涉及日落公園第七、貝瑞吉第十、以及公園坡(Park Slope)布碌崙第12社區委員會，為避免與他們討論引起關注，當局成立「社區諮詢委員會」，找來數名華人代表「協商」；知情者說，原本該委員會只有五、六名華裔代表，因反對聲浪大，當局就邀請了單車維權人士加入，試圖蓋過反對聲音。

布祿崙華人協會會會長麥保羅表示，該計畫對社區發展帶來嚴重影響，目前已派人巡訪兩大道，引起當地居民和商家的注意，呼籲他們參與下次會議表達意見；該會也將發起請願書，要求市府終止有關計畫。