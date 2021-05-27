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長者怕攻擊不敢出門 Rethink Food曼哈頓華埠派食物

記者顏嘉瑩／紐約報導
Rethink Food NYC與多個組織，26日在曼哈頓下東城派食物。(記者顏嘉瑩／攝影)
Rethink Food NYC與多個組織，26日在曼哈頓下東城派食物。(記者顏嘉瑩／攝影)

雖然紐約市各類商家已經重開，但受到反亞裔歧視暴力案的影響，再加上仍有民眾未接種疫苗，不少華裔長者不敢出門買菜；非營利機構「Rethink Food NYC」、聯合民主黨俱樂部(UDO)主席司徒仲菁及多個組織，26日在曼哈頓下東城派餐盒和新鮮食物，並呼籲政府應重視社區糧食短缺問題，撥款協助。

活動由「Rethink Food NYC」、兩橋社區委員會的「餵飽社區」項目(Feed Thy Neighbor)，以及「黃哨子」運動等多個組織聯合舉辦，派出由八個華埠社區餐館製作的1300個餐盒、600個包子，以及250個新鮮食物箱給1000名下東城居民。

Rethink Food NYC與多個組織，26日在曼哈頓下東城派食物。(記者顏...
Rethink Food NYC與多個組織，26日在曼哈頓下東城派食物。(記者顏嘉瑩／攝影)

Rethink Food NYC董事會、民主黨籍市長參選人多諾萬(Shaun Donovan)表示，雖然紐約市已經重開，但社區對於食物的需求仍在，從去年疫情開始，他籌得超過100萬元，在社區派食物；他說，「社區對食物的需求仍在，我們需要政府站出來幫助。」

Rethink Food NYC與多個組織，26日在曼哈頓下東城派食物。(記者顏...
Rethink Food NYC與多個組織，26日在曼哈頓下東城派食物。(記者顏嘉瑩／攝影)

司徒仲菁說，從疫情一開始，Rethink Food NYC每天送出上千份餐點，如今每周仍有1萬4000多份餐點固定送到八個不同地點；「這些事情應該是政府要做的，但現在我們都是靠私人捐款來向社區派食物，我們也需要更多資金。」

Rethink Food NYC與多個組織，26日在曼哈頓下東城派食物。(記者顏...
Rethink Food NYC與多個組織，26日在曼哈頓下東城派食物。(記者顏嘉瑩／攝影)

據了解，從去年3月開始，Rethink Food NYC已經在華埠、下東城送出超過100萬份餐點，捐款及更多資訊可上https://www.rethinkfood.org/。

紐約市 華埠 疫情

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