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皇后區集會譴責仇恨 籲各族裔團結

記者朱蕾／紐約報導
理查茲(講話者)舉行團結集會，不同的宗教、族裔、社區領袖等共同譴責仇恨。(記者朱蕾/攝影)
理查茲(講話者)舉行團結集會，不同的宗教、族裔、社區領袖等共同譴責仇恨。(記者朱蕾/攝影)

針對亞裔及其他族裔的仇恨犯罪仍不斷在紐約市發生，多名民選官員以及不同的宗教、族裔、社區領袖，26日在皇后區公所集會，譴責對亞裔、猶太裔、穆斯林等任何社區的任何形式的仇恨和歧視，呼籲各族裔團結。

皇后區長理查茲(Donovan Richards Jr.)在明尼蘇達州非裔佛洛伊德(George Floyd)遭警跪頸致死案一周年紀念日的次日，舉辦此次集會，他表示，「多元化是我們的優勢，在皇后區，任何人都不應生活在恐懼中，這裡是我們所有人的家；今天我們自豪地站在一起，共同反對仇恨。」

近期在紐約市接連發生針對亞裔和其他族裔的仇恨攻擊，24日一名35歲的亞裔男子在皇后區一個地鐵站內被人推入鐵軌；23日布碌崙(布魯克林)兩名猶太裔青年遭攻擊。

根據市警統計，今年截至16日，警方共接到191起仇恨犯罪報案，而去年同期為112起，增長超過70%；在華裔居民較多的皇后北區，包括法拉盛109分局、艾姆赫斯特110分局、貝賽112分局等八個分局轄區，共有29起仇恨犯罪，而去年同期僅有八起。

理查茲說，「我想起幾周前，我們全家參加在法拉盛一個籃球場舉行少年兒童籃球賽」，該籃球場此前發生一名亞裔少年遭其他族裔少年喊「你不屬於這裡」；「球賽當日，我的兒子也在現場，與亞裔、猶太裔、白人、非洲裔等各族裔兒童一起愉快地打球，他們並不認為他們之間有什麼不同」。

理查茲表示，仇恨並非與生俱來，家長和社會的教育和行動很重要；區長辦公室會繼續與皇后區檢方、警方、市人權局等合作，從根本上解決仇恨和歧視問題。

華人策劃協會(CPC)總裁及首席執行官何永康表示，華策會每年服務分布在全市各地的6萬紐約客；去年3月新冠疫情爆發後，大多紐約人居家避疫，而華策會工作人員們持續服務全市弱勢群體；這一年來激增的仇恨亞裔行為給太多人帶來負面影響，「每名紐約人都應安全且有尊嚴地生活、學生、工作，仇恨在皇后區、在紐約市絕沒有容身之地。」

華策會總裁總裁兼首席執行官何永康聯合各族裔社區領袖，呼籲族裔團結。(記者朱蕾/攝...
華策會總裁總裁兼首席執行官何永康聯合各族裔社區領袖，呼籲族裔團結。(記者朱蕾/攝影)

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