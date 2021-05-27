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皇后區檢察官慶亞裔月 承諾嚴打仇恨犯罪

記者牟蘭／紐約報導
凱茲(二排左二)舉辦慶祝亞太裔傳統月活動，表揚顧雅明(上排右一)等多位亞裔人士。(視頻截圖)
凱茲(二排左二)舉辦慶祝亞太裔傳統月活動，表揚顧雅明(上排右一)等多位亞裔人士。(視頻截圖)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)26日在線上舉辦慶祝亞太裔傳統月活動，她表示，疫情爆發後，仇恨亞裔犯罪激增，她承諾將嚴打相關犯罪，杜絕這一風氣蔓延；她還在會上表彰多位亞裔對社區的貢獻，其中包括市議員顧雅明，她稱讚對方多年來為民眾發聲、爭取權益。

活動由佛光山紐約道場監院有望法師祝福開場，菲律賓舞者帶來傳統舞蹈表演；凱茲表示，疫情爆發前，仇恨亞裔犯罪逐年增加，相關犯罪近期更是激增。

凱茲以在法拉盛餅屋前攻擊52歲華婦的嫌犯馬泰奧(Patrick Mateo)舉例，經調查發現被告的手機內存有大量仇恨亞裔證據，遞交給大陪審團後，日前以多項仇恨犯罪罪名起訴被告；她說，仇恨犯罪部門將繼續嚴查相關罪案，共同對抗仇恨犯罪。

市議員顧雅明當日獲得嘉獎，凱茲表示，1971年從香港移民美國的顧雅明，靠自己的努力成為藥劑師，開辦連鎖藥店，並參與社區事務，曾擔任法拉盛華商會理事長，且創立社區公益基金會，他於2010年當選市議會第20選區的市議員，服務社區至今，多年來為當地居民爭取權益。

顧雅明感謝凱茲的嘉獎，並表示，20年前紐約市並沒有一個亞裔民選官員，他有幸在11年前成為第二個代表法拉盛的亞裔市議員，為當地民眾發聲；他說，多數亞裔移民來美後，勤奮工作以實現美國夢，不應被如此對待，他感謝凱茲及其辦公室的辛勤工作，對抗仇恨犯罪、保護亞裔社區安全。

活動上還表揚皇后區檢察官辦公室人口販運部門的助理檢察官Kiran Cheema、Paralegal Christopher Sui與NYCD Desi Society的公關Jeany Persaud以及韓裔美國人家庭服務中心(KAFSC)；州參議員劉醇逸也發言支持。

亞裔 仇恨犯罪 美國

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