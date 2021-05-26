州府解禁 2-5歲兒童參加夏令營 不需戴口罩

州府新規，暑期參加露營和托兒項目的二至五歲兒童不需要配戴口罩。（本報檔案照）

州衛生廳和州府兒童與家庭服務辦公室(Office of Children and Family Services)24日晚更新此前有關兒童暑期參加露營和托兒項目的防疫 要求，新規下二至五歲兒童不需要戴口罩 。

相關機構指出，他們理解強制年幼兒童戴口罩的困難性，因此決定共同修訂防疫指南，允許托兒和夏令營項目提供人員僅鼓勵二至五歲幼童戴口罩，而不是強制要求，同時繼續執行其他安全防疫措施。

這是對上周發布的要求二至11歲孩童必須在除了吃喝、洗澡、游泳和睡覺外其他時間都必須戴口罩的要求的最新更改，上周的指南也遭到多個過夜露營和托兒項目所在地地區民選官員的反對。

州參議員瑞恩(Sean Ryan)表示，任何曾照顧過兩歲孩子的人都明白，要求幼童戴口罩是多麼困難，而且要求托兒項目人員確保所有幼兒全日戴口罩，也不切實際，因此如今修訂方針是常識性做法。

根據最新指南，孩童不需要在托兒項目和夏令營內的戶外空間戴口罩，只建議年齡稍長的孩童戴口罩；目前美國12歲至18歲青少年也可接種輝瑞疫苗 。

州衛生廳表示，在搭乘公共交通期間，成年人和孩童仍需要戴口罩，也建議在室內時若不清楚人員的疫苗接種情況，也應該戴口罩，而還未接種的工作人員則需要隨時戴口罩。