挺小商家復甦 拍照片、影片上傳拿50元禮物卡

市小商業服務局舉辦活動，徵集可代表支持紐約市小商家的攝影作品，選出100名參加者贏得50元禮物卡。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約市 的復甦腳步正在進行，為鼓勵大眾在當地小商家消費，市小商業服務局(SBS)即日起開始「#ShopYourCity」挑戰，只要在活動時間上傳符合條件的小商家照片或影片，就能夠參與活動，獲得50元的禮物卡。

根據市小商業服務局，只要是居住在全美50州包括哥倫比亞特區，年滿18歲或以上的民眾，就可參加；參加者需至符合市小商業服務局標準的小商家，包括餐館、酒吧或是零售業 等，拍下支持紐約市在地小商家的照片或影片，不需購物，再將照片上傳到活動網站，輸入姓名、電郵、Instagram帳號等個人資料即可。

活動結束後將有評審根據三項標準：作品的主題及吸引力、作品的整體品質，以及是否有創意能夠宣傳紐約市的小商家等，來評選照片或影片，並選出前100名獲勝者，每人可得50元禮物卡。

市小商業服務局強調，每人可上傳作品無限制，但同一人只能獲得一張50元禮物卡，不可重複獲獎；活動時間為即日起至6月23日晚上11時59分止，小商家清單地圖，以及詳細參賽資格等可上shorturl.at/gnEU0查詢，上傳作品網址為shorturl.at/hnwSY。