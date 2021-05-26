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法拉盛疫苗接種率全市最高 7天僅增21例

記者牟蘭╱紐約報導
法拉盛疫苗接種率增加，7天僅增21例新冠，疫情已逐漸好轉；圖為法拉盛圖書館的疫苗接種站。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛疫苗接種率增加，7天僅增21例新冠，疫情已逐漸好轉；圖為法拉盛圖書館的疫苗接種站。(記者牟蘭／攝影)

最新數據顯示，過去數月常居全市七天陽性率榜首的皇后區法拉盛市中心郵遞編號11355與11354，過去一周新冠病例直線下降，分別只增加九例與12例，共21例新冠患者；兩地的陽性率分別僅有0.7%與1.21%，已有超過70%的民眾至少接種第一針疫苗，超過一半的居民完全接種。

根據市府數據，15日至21日期間，全市七天新增新冠病例下降，位於榜首的郵遞編號10471的布朗士河谷(Riverdale)地區，病毒檢測陽性率為3.40%，只新增23個新冠病例。

根據往期數據，位於法拉盛市中心郵遞編號11355與11354，過去數月常居全市七天陽性率榜首，但隨著疫苗普及，兩區的疫情指數近期直線下降，跌出全市疫情最糟糕的前十名；其中郵遞編號11355地區過去一周只增九例，檢測陽性率為0.72%，11354只增12例，陽性率為1.21%。

數據顯示，法拉盛的疫苗接種率高於全市其他地區，其中總人口約7萬8853人口的郵遞編號11355，共有79%的居民接種第一劑疫苗，63%居民已完全接種；總人口約5萬3919人的郵遞編號11354，則有72%的民眾接種第一劑疫苗，59%的民眾完全接種。

市府的數據顯示，全市目前有63%的亞裔居民已至少接種一針新冠疫苗，遠高於23%的非洲裔與34%的西語裔接種率；與華裔聚居地法拉盛形成對比的是，非洲裔與西語裔聚居的皇后區遠洛克威(Far Rockaway)，首劑疫苗接種率只有29%，完全接種率只有23%，是全市目前染疫死亡率最高的地區。

法拉盛疫苗接種率增加，7天僅增21例新冠，疫情已逐漸好轉；圖為法拉盛圖書館接種疫...
法拉盛疫苗接種率增加，7天僅增21例新冠，疫情已逐漸好轉；圖為法拉盛圖書館接種疫苗的華裔民眾。(記者牟蘭╱攝影)

遠洛克威約有6萬7000名居民，當地部分民眾受訪時稱，他們因錯誤信息、恐懼與對疫苗的不信任，不願接種新冠疫苗；在當地推動疫苗接種的醫療部門經理凱特蘭(Diana Catalan)表示，她曾試圖幫助自己的父親申請接種疫苗，但遺憾的是，父親還沒有等到接種資格，就染疫身亡。

凱特蘭表示，她的父親沒有基礎疾病，年齡也並不大，但也因染疫不治，「他就是是一名勤奮工作的普通人」；她說，雖然悲劇不斷發生，但當地許多居民至今因各種不同原因拒打疫苗。

法拉盛疫苗接種率增加，7天僅增21例新冠，疫情已逐漸好轉；圖為法拉盛圖書館的疫苗...
法拉盛疫苗接種率增加，7天僅增21例新冠，疫情已逐漸好轉；圖為法拉盛圖書館的疫苗接種站。(記者牟蘭╱攝影)

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