李伍惠蓮疫期獻愛 捐2萬給10華埠機構

李伍惠蓮（前排中）24日到中華公所，捐出2萬元給十個華埠教育、老人機構。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約 富貴粵劇學院董事長李伍惠蓮24日在曼哈頓華埠 紐約中華公所，捐款共2萬元給十個華埠教育 機構及老人中心，希望在新冠肺炎疫情持續的艱難時間，能夠透過自身力量繼續為社區貢獻，幫助更多有需要的學子及年長者。

此次獲贈捐款的機構包括紐約華僑學校、華埠兒童培護中心、The Nathan Straus Preparatory School、雙文學校教育系統、130小學家長會、華埠啟蒙學校、孫逸仙初中，以及容閎小學等教育機構，另外還有華人策劃協會人瑞中心和長島中華協會等，上述單位均各獲得2000元捐款，共計捐出2萬元善款。

多年來樂善好施、已年過九旬的李伍惠蓮在致詞時表示，希望藉此機會能夠幫助那些需要讀書的學生，能夠好好學習、回饋社區，為華人爭光；她在過去每年都會捐款給華埠各個機構，去年受到新冠肺炎疫情影響暫停，她還因此感到「很不好意思」。

中華公所主席于金山說，李伍惠蓮在華人社區熱心公益，對提倡華埠文化、藝術、教育和僑社活動都相當積極，他感謝李伍惠蓮對社區的捐款及大力支援。

當天休假的紐約華僑文教服務中心主任陳永豐也特地到華埠參與致贈儀式，他表示李伍惠蓮對文教中心工作的支持讓他很感動，即便休假也要到場表示對她的支持。

華僑學校校長王憲筠則特別頒發感謝狀，謝謝李伍惠蓮的捐款。