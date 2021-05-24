語言要求低、薪資條件優 華女中年從事護理圓美國夢

王艾米雖然英文不好，但她考取家庭護理員執照後，曾一周服務六名長者，用雙手實現自己的美國夢。(王艾米提供)

今年67歲的王艾米(Amy Wang，音譯)，15年前從中國 上海依親來美，為圓自己的美國 夢，不諳英文、也沒有任何專業的執照的她，只能從頭開始，選擇一家護理學校，通過考試，成為一名家庭健康護理員(HHA)；她曾一周同時照顧六名長者，用雙手實現自己的美國夢。

來自中國上海市的王艾米，2006年移民來美，當時52歲的她曾嘗試多個職業，但因語言等多方面考慮，決定成為一名護理員，並在一家護理學校申請入學，通過考試後，成為一名家庭護理員，「如何照顧病人洗澡、翻身等，都是考試內容」。

王艾米說，這15年來，她也見證整個行業的發展，從最初時薪只有7元，一周照顧六個長者，為了生計輾轉不同客人的家中，到時薪逐漸調漲，待遇漸佳，再到個人護理計畫實行，行業出現變動，「聽同行說，一些老人家想讓子女照顧他們，辭退了原本的護理員」。

雖然如此，但王艾米表示，護理工是一個「剛性需求」的行業，許多的長者與病人需要護理員服務，即使有長者選擇由自己的子女照顧，還會有其他客人會選擇家庭護理員服務，「東家不做西家做，我們以心換心(照顧長者與病人)」。

疫情 爆發後，王艾米仍堅持工作，為避免自己服務長者染疫，她避免搭乘公共交通，每日從家中步行逾一小時上班，她近期已施打新冠疫苗，期盼疫情早日結束，生活恢復正軌。

來自福州的周女士，兩年前加入個人護理計畫，成為一名個人護理員，累積經驗後，她近期也考取了護理員執照；她說，自己的丈夫在疫情期間失業，希望成為一名專業的護理員，可以增加工作時間，以貼補家用。

與個人護理計畫不同，周女士說，家庭護理員面對的是不同的顧客群體，因此需要更多的知識儲備；她期盼早日找到雇主，用自己的專業技能，服務他人的同時，也補貼家中生計。