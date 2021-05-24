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布碌崙華生 獲全國書寫大賽五年級組冠軍

記者黃伊奕╱紐約報導
五年級學生敖凱瑟琳獲得全國書寫比賽冠軍。（圖片由Zaner-Bloser提供）
五年級學生敖凱瑟琳獲得全國書寫比賽冠軍。（圖片由Zaner-Bloser提供）

第30屆Zaner-Bloser全國書寫比賽結果出爐，來自全國各地的九名學生以精美的英文書寫，分別在不同年級組賽上獲得全國全軍，其中布碌崙(布魯克林)羊頭灣的華裔學生敖凱瑟琳(Caitlyn Ngo，音譯)獲得五年級組冠軍。

據介紹，敖凱瑟琳是布碌崙St. Edmund小學的學生，這是一所位於東19街交T大道的天主教學校，她憑藉精美的英文書寫贏得Zaner-Bloser全國書寫比賽五年級賽組冠軍，獲得500元獎金及獎盃；她所就讀的學校也獲得1000元產品代金券和成就證書，其指導老師也同樣獲得獎勵證書。

Zaner-Bloser全國書寫比賽過去30年裡吸引了超過230萬名學生參加用鉛筆進行書寫的比賽，今年因為疫情比賽通過線上進行，隨後參賽者通過網絡提交自己的筆跡樣本。

在今年的比賽中，所有參賽學生都要求寫下「敏捷的鬃毛狐狸從懶狗身上躍過」(The quick brown fox jumps over the lazy dog)的句子，該段話因包含了26個英文字母，是鑒定字母書寫好壞的經典句子，此外學生還需自行發揮，寫下特定的問題答案，評委再根據學生書寫字母的形狀、大小、間距和傾斜度進行評分。

該比賽推出主要是隨著電腦普及，與書寫相關的教學越來越少，根據Edutopia網站數據，全美42個州都僅要求為幼兒園和一年級學生提供書寫指導，隨後則開始注重鍵盤操作；根據「我的書寫」(My Cursive)網站報導，僅有21個州有要求學生提交書寫作業，其中並未包括紐約州

Zaner-Bloser總裁卡萌納(Lisa Carmona)說，「研究一次次表明，手寫筆記對孩子的學習有著積極的作用，並能提供大量支持認知發展和改善學習成果的好處，我們推出這項比賽，就是希望能重新喚醒教育系統對於書寫的重視。」

五年級學生敖凱瑟琳比賽作品。（圖片由Zaner-Bloser提供）
五年級學生敖凱瑟琳比賽作品。（圖片由Zaner-Bloser提供）

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