青少年系列講座 鼓勵參與社區事務

陳永豐(左四)和活動主辦方代表歡迎青少年報名參加講座。(記者朱蕾╱攝影)

多個紐約 社團將聯合舉辦「我為什麼要在乎」(Why should I care)青少年系列講座，旨在鼓勵亞裔 青少年參與社區活動；主辦方代表23日在紐約華僑文教服務中心介紹活動詳情時表示，活動邀請到民選官員競選團隊義工，以及在社區服務、音樂演出等領域的前輩分享經驗，歡迎青少年報名。

青少年系列講座由中華民國僑務委員會海外青年志工(FASCA)紐約分會、紐約幼獅青少年管弦樂團、 i世代少獅會、紐約勵馨婦幼關懷中心、新亞室內樂協會等聯合舉辦。

文教中心主任陳永豐表示，青少年兒童在成長過程中參與公共事務很重要，對個人、社區乃至國家，都會產生積極的影響，「很高興看到社區這麼多團體關心青少年發展，引領他們參與社區活動、培養多方面的能力；希望此系列活動能夠持續舉辦下去。」

FASCA紐約分會諮詢導師翁雅琳表示，第一場講座將於29日(周六)下午1時至3時舉行，講題為「為什麼亞裔青少年要積極參與社區活動」，由市長參選人楊安澤的義工團隊分享經歷和感受。

第二場講座將於8月15日(周日)下午2時至4時舉行，幼獅青少年管弦樂圖藝術總監方秀蓉主講「音樂如何影響人生」，i世代少獅會鄺迺智主講「文化傳承與社區服務」，新亞室內樂協會林維洋主講「在表演藝術界，亞裔是新猶太裔」，紐約勵馨主講「防止校園性暴力和從義工中學習的經驗分享」。

兩場講座地點：啓揚活動中心，地址：法拉盛 41大道133-29號，有意參與的青少年請提前報名：翁雅琳(646)250-3837；蔡宜芳(646)541-7770；網路報名：tinyurl.com/5y63csvw。講座以英文進行，提供中文翻譯。