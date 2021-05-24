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布碌崙國殤日彩車遊行 今年規模擴大

記者黃伊奕╱紐約報導
貝瑞吉舉辦的國殤日遊行歷史悠久，每年都會有不少學校禮儀隊參加。(本報檔案照)
貝瑞吉舉辦的國殤日遊行歷史悠久，每年都會有不少學校禮儀隊參加。(本報檔案照)

一年一度的國殤日(Memorial Day)即將到來，布碌崙(布魯克林)著名的國殤日遊行，因疫情仍在，將繼續採用彩車遊行方式舉行；但活動規模將大於以往，並且會有各種老爺車加入遊行隊伍，喜愛汽車的民眾不要錯過。

布碌崙著名的國殤日遊行歷史超過150年，為全市最經典的國殤日慶祝活動之一，以往都是由天主教退伍軍人帶領當地組織、陣亡軍人親屬、市警、市消防局，以及多個學校樂隊方陣，沿途向民眾揮手致敬。

去年因疫情影響改為彩車遊行，今年雖然疫情好轉，但考慮到不少參與活動的老兵年事已高，依舊採用汽車遊行方式舉行；主辦方表示，今年彩車遊行規模將大於以往，並且會迎來大量的老爺車參加，呼籲愛車人士積極參加。

遊行隊伍將於31日上午11時從貝瑞吉3大道交75街路口出發，途經濱海大道(Marine Ave.)、92街交7大道，直至保利廣場(Poly Place)和布碌崙退伍軍人醫院(Veterans Hospital)；隨後活動參與者將前往4大道交101街的炮彈公園(John Paul Jounes/Cannon Ball Park) 集合，並在下午1時左右在該公園舉行紀念儀式，包括升旗、向紀念碑獻花、吹響號角等。

遊行 布碌崙 疫情

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