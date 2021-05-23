慶祝亞裔月 牛毓琳頒獎貢獻社區人士

獲獎者之一的陳家齡(左)曾多次在涉及亞裔受害者的案件中代表華裔社區發聲。(記者張晨╱攝影)

紐約州 眾議員牛毓琳22日於曼哈頓華埠孔子大廈花園，舉辦亞太裔傳統文化月慶祝活動(Asian American & Pacific Islander Heritage Month Celebration)，頒獎給傑出社區人士，表彰他們過去一年不懼疫情阻撓，為社區及居民做出的貢獻。

牛毓琳(左)孔子大廈舉辦亞太裔傳統文化月慶祝活動，表彰過去一年貢獻社區人士。(記者張晨╱攝影)

牛毓琳表示，歷經15個月的抗疫，紐約終於開始恢復生機，但對於亞裔 社區來說，過去一年是極具挑戰和充滿困難的一年，反亞裔仇恨犯罪的浪潮裹挾著社區每一個人，「我們的父母、親人、朋友，隨時都有可能成為受害者」。

牛毓琳說，自己本周前往華盛頓參與亞太裔傳統文化月的慶典活動時，就遇到有人開車路過身邊，對她大聲喊叫，這種行為實在令人氣憤。

但她也指出，即使再艱難，還是有一群可愛的人在這場世紀大災前默默付出，他們有的代表社區發聲，有的集思廣益服務於民，義務為社區派餐，解決最難也是最基本的溫飽問題，相信隨著他們的努力，華埠社區定會越來越好。

志願者現場為民眾免費提供冰飲。(記者張晨╱攝影)

州參議員劉醇逸也來到現場，他表示，慶祝亞太裔傳統文化月，就是對反亞裔仇恨犯罪最有力的反擊，「讓那些希望我們『滾回自己國家』的人閉嘴，因為我們也是這個城市的締造者，我們屬於這裡並熱愛這裡，向所有亞裔權利倡導者致敬！」

市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)表示，在仇恨亞裔事件頻發之時，亞太裔傳統月更加重要，「我始終認為，紐約以及全國發展至今的關鍵之一是移民 以及來自亞洲的移民，亞裔移民的價值觀、教育觀、家庭觀以及勤奮等美德，不僅幫助他們及後代實現美國夢，也有益於紐約和美國。」

當天表彰的人士包括因新冠去世的華裔攝影師李揚國(Corky Lee)、社區活動者陳家齡、46號美食店經理莫志聯、Rethink Food NYC聯合創辦人趙子軒(Winston Chiu)、「晚餐之心」(Heart of Dinner)創辦人張英華(Yin Chang)和蔡孟伶(Moonlynn Tsai)等。