曼哈頓五級大火 出動200消防員 中餐廳燒毀

消防員在東村「泰德家」(Uncle Ted's NYC)撲火。(取自紐約消防局推特@FDNY)

曼哈頓東村22日凌晨發生五級火災，出動了超40個單位、近200名消防員救災，兩名消防員在救援中受傷，一家中餐廳在火災中被燒毀；業者當日早在社交媒體發布告別帖，稱不得不關閉餐廳，挺過了疫情 卻沒挺過火災，但非常感謝消防員們撲救，保護人員安全。

市消防局表示，火災發生在午夜剛過，地點是格林威治村(Greenwich Village)布利克街(Bleecker St.)163號的一棟兩層建築，但由於舊建築的天花板老舊，消防員很難進入滅火，所以在戰略上不得不調整到外部救火，以保護鄰近建築物的結構不受損。

當局稱， 當夜出動了44個救援單位、近200名消防員；有兩名消防員受傷，目前已被送往地區醫院，沒有生命危險；火災原因還在調查中。

雖然火災並無造成附近居民的傷亡，但樓下一家新式中國 餐廳卻一夜盡毀，這家已經在東村經營了八年的餐廳「泰德家」(Uncle Ted's NYC)22日在其社交媒體表示，火災後已前往店內查看情況，但遺憾的是，已無挽救的餘地，且為了附近居民的安全，不能再開門迎客。

「我們熬過了一年多的疫情， 在紐約 剛剛復甦、恢復100%堂食之際，我們也做好了十足的準備和食客見面，沒想到卻發生意外。」帖子中寫道，非常感謝英勇的消防員為滅火和盡力保護人員財產安全做出的努力，店鋪會重新選址，爭取再次回歸。