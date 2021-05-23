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華康會史島新會所 慶祝雙親節

記者顏潔恩╱紐約報導
華人健康協會22日首次在史泰登島新會所舉行「雙親節慶祝活動」，派發諸多禮品。(華康會提供)
華人健康協會22日首次在史泰登島新會所舉行「雙親節慶祝活動」，派發諸多禮品。(華康會提供)

華人健康協會22日首次在史泰登島新會所舉行「雙親節慶祝活動」，向島民華人贈送食物、防疫用品、抽獎好禮，另舉行聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)新政策專題講座，吸引不少人出席；華康會表示，會所幫助民眾申請糧食券和長者福利、登記選民等，有需要的人可致電聯繫。

主辦方指出，白卡政策將在明年1月1日調整，過去申請只需查看一個月的月結帳單，但新政將要查看申請人過去兩年半的資產清單；這樣一來，高收入的退休長者最有可能受影響，因此想要把這個消息帶給長者，讓他們可以了解更多以便作出選擇。

另一方面，華康會會長陳麗娜還提醒，接下來在布碌崙(布魯克林)和史島會所舉行新冠疫苗接種活動，呼籲有需要的民眾盡快預約，幫助社會早日恢復正常；另外針對申請糧食券和長者福利、登記選民等，有需要的民眾也可到會所查詢。

在U大道羊頭灣會所的接種日期是本月25日(周二)上午10時至下午3時，地址是布碌崙東16街2101號二樓，需撥電至(718) 376-1068預約；在史島服務中心的接種日期是6月4日(周五)上午10時30分至下午3時，地址是New Dorp Lane 322號，預約號碼為(607) 689-6618。

以上接種疫苗均為輝瑞(Pfizer)，16歲以上的民眾即可施打，屆時需帶身分證ID、無需醫療保險。

布碌崙 疫苗 糧食券

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