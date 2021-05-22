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中華公所7月恢復社區服務 徵求義工

記者張晨／紐約報導
中華公所常務會議，7月全面恢復社區服務。(記者張晨/攝影)
中華公所常務會議，7月全面恢復社區服務。(記者張晨/攝影)

紐約中華公所21日召開月度常務會議，在幫助社區進行病毒檢測疫苗接種方面，取得了階段性成功，且由於紐約市疫情復甦良好，公所宣布將於7月1日起全面恢復社區服務並徵求義工協助。

影音來源：記者張晨

中華公所主席于金山表示，協助僑胞抗疫的疫苗及檢測服務已完成階段任務，在20日接種最後一批疫苗後已圓滿結束；參與疫病檢測超過三萬人次，有1萬5000位僑胞接受疫苗注射。

他表示，非常感謝州長辦公室在疫苗難求的時候，首先在華埠設置臨時疫苗站，其後市府單位SOMOSP、亞美醫師協會及多間藥房，都參與服務，也感謝中央化驗室和中華公所、孔子大廈合作，在中華公所及孔廈設置長期疫苗站，為所有需要的僑胞打疫苗。

于金山說，施打疫苗需要大量的服務人員，除了醫護人員外還包括登記、排班、維持秩序、測量體溫等，他也非常感謝中華公所職員、萬有護理公司的員工，及眾多義工的支援，才能讓如此繁複的工作圓滿完成。

而隨著紐約市疫情恢復的推進，公所也將於7月1日全面開放社區服務，徵求義工協助及大學生實習崗位；去年因疫情蔓延，尊重政府防疫規定，曾兩度暫休，如今再次開放，呼籲僑胞多加利用資源，服務內容包括入籍移民，政府樓、老人住宅申請，紅藍白卡及政府援助等。

對於開放服務所需的義工，公所表示，因人事變遷，現召集義工援助服務，邀請各行業退休人員積極參與；並開放學生實習崗位，擔任辦公室助理，學科和各族裔語言不拘，半工、全工均可。

于金山表示，感謝所有人過去一年的幫忙，「少了一個人的幫助都不能稱作團結的社區」，中華公所也將繼續與其他單位合作，推廣疫苗注射，服務僑胞。

疫苗 紐約市 檢測

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