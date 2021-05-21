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慈濟眼科醫療車26日起 免費為低收入民眾配眼鏡

記者牟蘭／紐約報導
慈濟基金會美國紐約分會日前宣布，將於26日起重啟眼科車的免費義診活動；左一起為楊廉、蘇煜升與莊家榮。(記者牟蘭／攝影)
慈濟基金會美國紐約分會日前宣布，將於26日起重啟眼科車的免費義診活動；左一起為楊廉、蘇煜升與莊家榮。(記者牟蘭／攝影)

慈濟基金會美國紐約分會日前宣布，將於26日(周三)在該會的法拉盛會所前，重啟眼科車的免費義診活動；眼科醫師對此表示，疫情期間中小學生的近視度數加深，但每副眼鏡至少花費200元，且需多次往返診所，造成低收入家庭不便，他希望這項活動能為有需的家庭解決困難，共同對抗「惡」視力。

慈濟基金會美國紐約分會執行長蘇煜升表示，紐約分會在過去兩年內，為當地的低收入民眾免費配置200多副眼鏡，但去年因疫情的影響，兩輛眼科車無法進入學校服務，暫時擱置；但他說，隨著疫情的趨緩，該會決定從26日起重啟眼科義診，在社區長期定點為民眾服務。

眼科醫師莊家榮表示，疫情期間，學校改為線上授課，導致中小學生的近視度數加深，一年的時間內，許多患者的近視深度從100度漲至400度左右，需要配眼鏡矯正視力的人數激增。

莊家榮說，若沒有醫保，配置一副眼鏡需花費200元左右，且需多次往返診所，給低收入家庭帶來不便；他說，慈濟此次派出兩輛眼科車，一輛用於眼部檢查，另一輛用於配置眼鏡，約在一小時內為所需民眾完成配鏡，為民眾提供便利。

醫師楊廉表示，眼科義診活動面對社區所有民眾，沒有年齡限制，但義診僅限於檢查與配鏡，不提供相關治療，他感謝亞美醫師協會與第一保健對活動的支持，並希望此活動填補社區視力健康保護的缺口。

蘇煜升說，除了服務華裔居民外，眼科車未來還將進入西語裔與藏族社區，惠及更多低收入家庭；他說，眼科義診活動針對無保險與低收入家庭，民眾需致電(718)888-0866或發電郵至[email protected]提前預約，名額有限，先到先得。

免費眼科義診的地點為慈濟基金會美國紐約分會會所前，地址是北方大道137-77號，時間為26日上午9時至下午3時，之後每隔兩周的周三會在同一時間與地點定點服務。

低收入 紐約 疫情

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