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華人宣導會壁畫散播愛 籲停止仇恨

記者顏嘉瑩／紐約報導
壁畫將以「散播愛，停止亞裔仇恨」為主題，麥克蕾在布幕上簽名。(記者顏嘉瑩/攝影)
壁畫將以「散播愛，停止亞裔仇恨」為主題，麥克蕾在布幕上簽名。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約華人宣道會20日與紐約市心理健康項目「茁壯紐約」(ThriveNYC)和市長夫人麥克雷(Chirlane McCray)等，在曼哈頓下東城宣布，與壁畫藝術家合作，以「散播愛，停止亞裔仇恨」(Spread Love: Stop Asian Hate)為主題繪製壁畫，以慶祝亞裔傳統月並呼籲停止亞裔仇恨。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

麥克雷表示，藝術可以團結人心、治癒紐約，而這樣的治癒人心，正是紐約現在最需要的；她說，亞裔在過去一年面對太多挑戰，「這些挑戰不應該是由社區獨自承擔，我們要透過愛與團結，才能創造一個更強大的社區。」

擁有亞裔血統的藝術家Bianca Romero表示，壁畫將代表著社會正義與團結，以「保留空位」(Hold Space)為靈感，屆時畫中每人將捧著花束，代表著為自己保留空間，不要隱藏自己的感覺、不要害怕做自己，更傳達「應該勇敢表達自己感受」的理念，強調紐約市歡迎所有人，「所有人的聲音都很重要。」

紐約華人宣道會牧師柯頌恩及傳道唐兆邦說，此次壁畫看到了教會、社區和政府的合作，代表著所有人站在一起反對歧視，不再是遠大的夢想，而是現實；他們也鼓勵民眾透過壁畫，傳播愛而非仇恨。

牧師熊金慶則說，22日(周六)中午12時至下午3時，該教會將會在愛列治街(Eldridge St.)160號街口舉辦活動，以慶祝亞裔傳統月以及心理健康宣導月(Mental Health Awareness Month)，歡迎民眾參加。

紐約華人宣道會20日與「茁壯紐約」、麥克蕾等，在曼哈頓下東城宣布將繪製壁畫。(記...
紐約華人宣道會20日與「茁壯紐約」、麥克蕾等，在曼哈頓下東城宣布將繪製壁畫。(記者顏嘉瑩/攝影)
麥克蕾表示，藝術可以團結人心、治癒紐約，而這樣的治癒人心，正是紐約現在最需要的。...
麥克蕾表示，藝術可以團結人心、治癒紐約，而這樣的治癒人心，正是紐約現在最需要的。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 亞裔 華人

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